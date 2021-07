Weź kalkulator, sprawdź DMC i zacznij liczyć. Z jaką przyczepą można jechać na prawo jazdy B

Prawo jazdy kat. B dotyczy samochodów osobowych. Tak, to w dużej mierze prawda. W dużej mierze, bo pod pewnymi warunkami kierowca ma dużo szersze uprawnienia. Przepisy mówią bowiem o pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony - a to oznacza auta osobowe, ale także dostawcze. Co z przyczepą? Na tą również pozwala prawo. W tym punkcie zaczynają się jednak schody. I te odnoszą się w dużej mierze do masy - nie tyle samego pojazdu, co zestawu pojazdów.

REKLAMA

Motocykl na prawo jazdy B. Jest ich dużo, ale musisz sprawdzić kilka rzeczy

Prawo jazdy kat. B i przyczepa. Co na to DMC?

No dobrze, zatem kiedy kierowca posiadający kat. B może prowadzić auto z przyczepą? Przede wszystkim w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy mówimy o przyczepie lekkiej - tj. takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. Przepisy pozwalają też na prowadzenie aut połączonych z przyczepą inną niż lekka. Wtedy jednak zestaw pojazdów nie może przekroczyć 3,5 tony.

Oznacza to mniej więcej tyle, że przed połączeniem pojazdu z przyczepą inną niż lekka kierowca powinien przeliczyć masy. Musi sprawdzić DMC wpisane w dowód rejestracyjny samochodu i przyczepy. Jeżeli suma nie przekroczy 3500 kg, prowadzący nie powinien mieć problemu w czasie kontroli drogowej.

DMC zestawu pojazdów może się zwiększyć niedługo. Może…

Już niedługo może się okazać, że DMC samochodu - a w tym pojazdu i przyczepy innej niż lekka w przypadku kat. B - zostanie zwiększona. Limit prawdopodobnie wzrośnie do 4,25 tony. Warunek? Te są dwa. Po pierwsze auto musi mieć napęd alternatywny - elektryczny lub np. wodorowy. Po drugie kierowca powinien posiadać uprawnienia od co najmniej dwóch lat. Rozwiązania w tej sprawie mają wejść w życie (mają, ale czy wejdą?) jeszcze w roku 2021.

Zobacz wideo Elegancki, ekstrawagancki, wyjątkowy. Tak o najnowszej 911 Targa mówią w Porsche. Czy mają rację? Zobaczcie!

Prawo jazdy kat. B z kodem 96 i przyczepa. Co to zmienia?

Nie tylko nowe przepisy i samochody elektryczne są w stanie rozszerzyć uprawnienia kierowcy posiadającego kat. B. To samo może zrobić kod 96 dopisany do już posiadanych uprawnień. Jak go zdobyć? Trzeba zdać egzamin państwowy w części praktycznej (bo teoretyczna nie obowiązuje). Za jego sprawą kierowca będzie mógł prowadzić:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką - tj. taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg,

zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 tony, składającym się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i przyczepy innej niż lekka.

Co w praktyce oznacza 4,25 tony w przypadku prawa jazdy kat. B z kodem 96? Zasada jest identyczna jak wcześniej. Kierowca musi wziąć dowód rejestracyjny auta i przyczepy oraz zliczyć ich DMC. Gdy wartość nie przekroczy 4250 kg, prowadzący nie będzie miał kłopotów w czasie kontroli drogowej.

Prawo jazdy kat. B+E: masa przyczepy przestaje mieć znaczenie…

Krokiem rozszerzającym uprawnienia kierowcy jest kat. B+E. Uzyskanie dodatkowego wpisu w prawie jazdy wymaga ukończenia szkolenia i zdania egzaminu w części praktycznej (teoretyczna nie obowiązuje). Co daje literka E? Nadal pozwala na połączenie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z przyczepą lekką - tj. taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg. Zasadnicza zmiana dotyczy natomiast przyczepy innej niż lekka.

Prawo jazdy kat. B+E sprawia, że pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony można prowadzić wraz z przyczepą inną niż lekka - co więcej, przepisy nie przewidują ograniczenia DMC w tym przypadku. Przewidziane jest jednak ograniczenie masy całego zestawu - granicą jest 7 ton.