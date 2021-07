The Grand Tour wraca na drogi. Nowy odcinek już niedługo [WIDEO]

Trzeba przyznać, że czas koronawirusa wpłynął na znane trio prezenterów The Grand Tour, przez co nie pojawiało się, poza jednym odcinkiem, wspólnych projektów. Jeremy Clarkson przygotował program o swojej farmie, Richard Hammond podpisał umowę z Discovery na program o warsztacie, a James May kupił nowe Mirai na miejsce starego Mirai. Nie oznacza to jednak, że panowie nie przygotowywali kolejnego odcinka ich wspólnego show. Jego zwiastun został najpierw opublikowany na TikToku, a teraz został zamieszczony na Instagramie programu:

REKLAMA

Trio wraca do Szkocji, którą odwiedzili w pierwszym sezonie swojego programu. Jakie będzie zadanie do wykonania przez nich na razie nie jest wiadomo. Na nagraniu widać fragmenty ich podróży w tym przez most unoszący się na wodzie.

Gwiazda programu The Grand Tour z nowym programem, ale nie dla Amazona [WIDEO]

James May w zwiastunie prowadzi Cadillaca Coupe DeVille czwartej generacji, Clarkson siedzi za kierownicą jasnoniebieskiego Lincolna Continentala Mark V z późnych lat 70. Hammond natomiast prawdopodobnie prowadzi Chryslera Imperial LeBaron Crown Coupe. Wygląda też na to, że nie będą to jedyne auta, które pojawią się w odcinku.

Premiera już 30 lipca. Zatem w najbliższym czasie powinien pojawić się pełny zwiastun, który więcej zdradzi.