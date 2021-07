Nowe znaki w Polsce. Na D-23c i D-23b czekają kierowcy. Z każdym dniem coraz więcej

Nowe znaki w Polsce

Nowe znaki mają informować o stacjach paliw z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub samodzielnych punktach ładowania pojazdów elektrycznych. Na razie wielu kierowców może je traktować jak ciekawostkę, ale popularność samochodów z silnikami elektrycznymi (stuprocentowych elektryków i pluginów) stale rośnie. I to ekspresowo. Z każdym miesiącem nowe znaki będą coraz ważniejsze. Propozycja rządu zakłada m.in. wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych (D-23c) oraz stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych (D-23b).

Jak mają wyglądać nowe znaki? D-23c oraz D-23b?

Znaki D-23c i D-23b fot. PSPA

Projektowane przepisy przewidują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze (D-34b). Informacja wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej drodze lub innej drodze w bliższej lokalizacji. Możliwe będzie oznakowanie dojazdu do stacji zlokalizowanych w pobliżu zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej. Pozwoli to kierowcom planować trasę i zdecydować, kiedy zjechać na ładowanie. Przy drogach szybkiego ruchu widzimy teraz podobne znaki - pokazują, za ile kilometrów dojedziemy do najbliższej stacji benzynowej.

- System identyfikacji elektromobilności w Polsce opracowaliśmy z uwagi na brak kompleksowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Kiedy projektowane przepisy wejdą w życie, kierowcy poruszający się po Polsce zobaczą informacje o najbliższej stacji ładowania już nie tylko na ekranie nawigacji lub w aplikacji mobilnej, lecz także na znaku pionowym przy drodze, na zbiorczych tablicach informacyjnych, na oznaczeniach parkingów czy Miejscach Obsługi Podróżnych. To istotny krok w zakresie upowszechniania elektromobilności w Polsce - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. To właśnie Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) zaproponowało nowe znaki.

Nie tylko znaki D-23c, D-23b i D-34b

Pojawienie się nowych znaków to niejedyna nowość szykowana przez rząd. Zmianie ma ulec napis na tabliczce oznaczającej pojazd elektryczny. Oznaczenie literowe "EE" zostanie zastąpione oznaczeniem "EV". Pod znakami D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" będzie mogła zostać umieszczona tabliczka z napisem "EV", która określa miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych, oraz tabliczka z napisem "EV ładowanie", która określa miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania.

Napis "EV" będzie się też pojawiał wewnątrz znaku P-18 "stanowisko postojowe" lub P-20 "stanowisko postojowe zastrzeżone - koperta". Takie miejsca postojowe dla pojazdów elektrycznych będą mogły mieć nawierzchnię barwy zielonej, żeby jeszcze bardziej je wyróżnić na drodze.

