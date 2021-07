Elantra N, czyli koreański sedan na dopalaczach

Hyundai Elantra N napędzany jest przez dwulitrowy silnik z turbodoładowaniem, który zapewnia 280 KM mocy i 392 Nm momentu obrotowego. Współpracuje on z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią z ośmioma przełożeniami lub z manualną sześciobiegową. Napęd jest na przód. Z włączonym trybem N Grin Shift silnik jest w stanie wyprodukować 8 KM więcej i wtedy sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 5,3 s.

REKLAMA

Hyundai Elantra N Hyundai

W przeniesieniu mocy na drogę pomaga elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który Hyundai nazywa „N Corner Carving Different". Auto jest również wyposażone w system kontroli startu oraz w zintegrowaną półoś napędową, która wykorzystywana jest w zawodach WRC. Inne wspomaganie auta podczas jazdy to m.in. elektronicznie regulowane zawieszenie.

Hyundai w Elantrze N zastosował większe hamulce w stosunku do „cywilnej" wersji – 360 mm. Dodatkowo Koreańczycy dodali kanały chłodzące tarcze.

Z gadżetów można wymienić N Sound Equalizer, który przekazuje do kabiny dźwięki, które mogą naśladować dźwięki samochodu wyścigowego TCR. Kierowca może dostosować dźwięki, aby odczuwać jak największą przyjemność. Zmieniono również układ wydechowy, aby zredukować dźwięk podczas pracy na biegu jałowym, ale nadal zachowuje ten sam charakter, co inne modele N.

Hyundai IONIQ 5 nie jest po prostu "kolejnym elektrykiem". To ważny model nie tylko dla Hyundaia

We wnętrzu czuć klimat sportowego charakteru auta. Przed kierowca pojawią się informacje stricte związane z wyścigami i sportem jak temperatura oleju, płynu chłodniczego, moment obrotowy i ciśnienie turbodoładowania. Hyundai doposażył również Elantrę w licznik okrążeni na torze, a na niektórych rynkach pojawi się aplikacja, która wszystkie dane będzie przesyłać na nasz telefon.

W kabinie znajdują się również fotele z sztywniejszym trzymaniem bocznym, a klienci będą mogli zamówić również fotele kubełkowe, które są o 10 mm niższe.

Hyundai Elantra N Hyundai

Co się tyczy samej stylistyki, to Elantra N przyjmuje bardziej agresywny i kanciasty wygląd niż zwykła Elantra. Przód jest bardziej rozbudowany, ma sporych rozmiarów wloty powietrza, czerwone wstawki. Do tego samochód został wyposażony w nowe progi, tylny dyfuzor, stały tylny spojler i światło odblaskowe inspirowane F1.

Hyundai Elantra N może konkurować z takimi modelami jak chociażby Audi S3 czy Mercedes klasy A w AMG.