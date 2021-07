Dzieci tak szybko dorastają? 29-latka najwyraźniej sądziła, że tak

W miejscowości Rozogi w woj. warmińsko-mazurskim doszło do nietypowej interwencji. Policjanci z wydziału drogówki został skierowany przez zaniepokojonego świadka, że po drodze publicznej porusza się quad. Nic w tym dziwnego, gdyby nie okazało się, że kieruje nim 9-latka.

Na miejscu zdarzenia, rzeczywiście okazało się, że za kierownicą siedzi 9-letnie dziecko, a gdyby tego było mało, miała jeszcze pasażerkę… 12-latkę. Na miejsce zdarzenia została wezwana właścicielka pojazdu, którym okazała się matka 9-latki. 29-letnia matka przyznała, że pozwoliła córce na jazdę po drodze.

Kobieta została ukarana mandatem karnym za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę nieposiadającą uprawnień oraz dopuszczenie do prowadzenia pojazdu, który nie posiadał dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu. Warto nadmienić, że quad, którym poruszała się dziewczynka nie był przystosowany do jazdy po drogach publicznych.

Kto może prowadzić quada?

Do użytkowania najmniejszych ATV przez niepełnoletnie osoby konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii AM. Można je uzyskać już w wieku 14 lat. Większe, mocniejsze i szybsze quady klasyfikowane są już jako czterokołowce, a do ich prowadzenia potrzeba szerszych uprawnień. W myśl polskich przepisów czterokołowce to pojazdy samochodowe do przewozu ładunków lub osób (z wykluczeniem samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla), którego masa własna nie przekracza 550 kg podczas transportu rzeczy lub 400 kg podczas transportu osób. Na takie pojazdy potrzebujemy uprawnień B1, które zdobyć można w wieku 16 lat.

Osoby pełnoletnie z kategorią B mogą prowadzić wszystkie ATV pod warunkiem, że pojazdy są zarejestrowane jako czterokołowce, czterokołowce lekkie lub ciągniki. W sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym widnieje nazwa motocykl, należy być przygotowanym na konieczność zrobienia kategorii A dla sprzętów, których pojemność jednostki napędowej przekracza 125 ccm, a moc 11 kW.