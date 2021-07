Są już ceny nowego Peugeota 308. Tanio nie jest

Nowy Peugeot 308 nie jest tanim autem, ale rekompensuje to szeroką gamą wersji silnikowych i poziomów wyposażenia. W sumie francuski producent ma do zaoferowania 5 wersji wykończenia i kilka odmian silników, w tym diesle i hybrydy.

Podstawową formą wyposażenia jest Active Pack, który zaczyna się od 87.800 zł. W standardzie ma on zamontowane tylne czujniki parkowania, automatyczny hamulec awaryjny, system monitorowania pasa ruchu, automatyczną klimatyzację dwustrefową, reflektory LED, ekran dotykowy o przekątnej 10’’, elektryczne lusterka boczne. Może nie jest to najdroższa wersja, ale widać, że firma postawiła tutaj na podstawowe bezpieczeństwo na drodze.

Peugeot 308 fot. Peugeot

Drugi poziom od dołu to Allure, którego cena podstawowa to 101.900 zł. Oczywiście ze względu na wyższą wersję mamy też więcej „bajerów" m.in. system automatycznego hamowania, ale wykrywający pieszych i działający w warunkach nocnych, kamerę cofania, automatyczne światłą drogowe, oświetlenie LED deski rozdzielczej, wbudowana nawigacja czy osłona wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi. Już tutaj zaczyna się coś więcej dziać poza typową praktycznością.

Następny w kolejne jest Allure Pack – od 105.300 zł. Jest to mniej więcej to samo, co w wersji Allure, ale producent dodał tutaj tempomat adaptacyjny, ostrzeganie o ruchu poprzecznym, bezkluczykowe otwieranie i odpalanie auta oraz bezprzewodową ładowarkę.

Peugeot 308 fot. Peugeot

Dwa ostatnie poziomy nawiązują do bardziej sportowego charakteru. Pierwszy to po prostu GT, zaczynający się od 123.900 zł. W skład tego wyposażenia wchodzi m.in. czarna lakierowana osłona wlotu powietrza z chromowanymi akcentami, aluminiowe dekoracje w drzwiach, pakiet Driver Sport Pack, 18-calowe aluminiowe obręcze, reflektory Matrix LED i tapicerka z Alcantary. Ostatni poziom to po prostu GT Pack, czyli to samo, co w GT, ale z plusem. W ramach plusa jest fotel kierowcy AGR z elektrycznym sterowaniem, kamery 360 stopni, podgrzewane przednie fotele z masażem i nagłośnienie Focal. Najdroższa odmiana zaczyna się od 132.800 zł.

Nowy Peugeot 308 - wersje silnikowe

Co się tyczy silników to Peugeot ma w swojej ofercie następujące warianty:

Benzynowe:

- PureTech 130 S&S EAT8 – 100.700 zł

- PureTech 130 S&S M6 – 92.200 zł

- PureTech 110 S&S M6 – 87.800 zł (jest to najtańsza wersja auta z wyjściowym pakietem Active Pack)

Diesle:

- BlueHDI 130 S&S EAT8 – 110.500 zł

- BlueHDI 130 S&S M6 – 102.000 zł

Hybrydy typu Plug-In:

- HYBRID 225 EAT8 – 167.100 (najdroższa wersja auta w GT)

- HYBRID 180 EAT8 – 139.200 zł