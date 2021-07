To nie mandat 5000 zł robi wrażenie. Z trzydziestką nasz taryfikator wybijałby się w Europie

Znamy plany rządu. Mandaty do pięciu, kary do 30 tysięcy złotych

Przede wszystkim rząd chce podwyższenia mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkość o ponad 30 km/h - wówczas kierowca zapłaci mandat do 5 tys. zł, a nie 500 zł, jak jest obecnie. W przypadku recydywy mandat będzie wynosił 3-5 tys. zł. Podwyższona zostanie także maksymalna wysokość grzywny za szczególnie niebezpieczne wykroczenia drogowe - z 5 do 30 tys. zł. Co jest rozumiane pod pojęciem "szczególnie niebezpiecznych wykroczeń drogowych"? M.in. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej czy przekraczanie dopuszczalnych prędkości. Planowane zmiany zakładają także zaostrzenie kar dla pijanych kierowców, tych, którzy jeżdżą bez uprawnień oraz powiązanie wysokości OC z punktami karnymi. Dokładnie nowym zmianom przyjrzeliśmy się w tym miejscu:

Rząd potwierdza - mandaty za prędkość 5 tys. zł, więcej punktów karnych i OC uzależnione od wykroczeń

Z 30 km/h nasz taryfikator byłby jednym z najostrzejszych na świecie

Powyższe zmiany to jeszcze propozycja, sporo może się więc zmienić. Kwoty wydają się nam realne i prawdopodobne. Co więcej, jak najbardziej uzasadnione - żeby taryfikator był skuteczny mandat musi być odczuwalny dla kierowców, a aktualne 500 zł już dawno straciło swoją moc. Kwota 5000 zł wpisałaby się w europejskie trendy, gdzie kary są bardzo ostre. Wątpliwości budzi jednak fakt, że w projekcie polskiego rządu widzimy, że 5000-złotowy mandat mieliby płacić kierowcy za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h. W prawie drogowym przyjęło się raczej karać najsurowiej za łamanie przepisów o więcej niż 50 km/h. Tak jest teraz i w naszym taryfikatorze. Również za plus 50 km/h w terenie zabudowanym zabierane jest prawo jazdy. W całej Europie maksymalne mandaty także wystawia się dla piratów drogowych, pędzących więcej niż 50 km/h ponad limit.

Będziemy mieć jedno z najostrzejszych praw drogowych na świecie? Trzeba tu postawić znak zapytania. Projekt zmiany przepisów czekają teraz szerokie konsultacje. Wcale się nie zdziwimy, jeśli w życie wejdą bardzo wysokie kwoty mandatów, ale już 30 km/h zostanie zastąpione tradycyjnymi 50 km/h.

Jak potencjalne 5000 zł wypada na tle Europy?

Aktualne 500 zł na tle całej Europy wypada blado. W Europie kierowcy za przekraczanie prędkości karani są znacznie surowiej. Warto o tym pamiętać, ponieważ bardzo ostre mandaty obowiązują w wielu krajach, do których Polacy jeżdżą na wakacje. Choćby w Chorwacji, gdzie zdecydowano się jakiś czas temu wprowadzić w wysokości około 12 tysięcy złotych, ale Chorwaci nie są wyjątkiem. Z nadmierną prędkością radykalnie walczą także Francuzi, Włosi czy Hiszpanie. Skupiamy się głównie na najwyższych karach. Kwoty przeliczaliśmy na złotówki, ale trzeba je traktować orientacyjnie. Kursy walut zmieniają się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie.

Niemcy - 600 euro (ok. 2 680 zł) za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h poza terenem zabudowanym i 680 euro (ok. 3 050 zł), jeżeli kierowca zrobi to w terenie zabudowanym. W obu przypadkach traci prawo jazdy na trzy miesiące.

- 600 euro (ok. 2 680 zł) za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h poza terenem zabudowanym i 680 euro (ok. 3 050 zł), jeżeli kierowca zrobi to w terenie zabudowanym. W obu przypadkach traci prawo jazdy na trzy miesiące. Czechy - 10 000 koron czeskich (ok. 1 760 zł) za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 40 km/h. Sprawa trafia do sądu, który może nałożyć na kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów przez 12 miesięcy. Równie wysoki mandat można otrzymać za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym.

- 10 000 koron czeskich (ok. 1 760 zł) za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 40 km/h. Sprawa trafia do sądu, który może nałożyć na kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów przez 12 miesięcy. Równie wysoki mandat można otrzymać za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym. Słowacja - za przekroczenie prędkości o 50 km/h grozi mandat od 250 do nawet 800 euro (1 120 - 3 580 zł). W skrajnych sytuacjach sprawa trafia do sądu, który może nałożyć na kierowcę 1000 euro kary (4269 zł).

- za przekroczenie prędkości o 50 km/h grozi mandat od 250 do nawet 800 euro (1 120 - 3 580 zł). W skrajnych sytuacjach sprawa trafia do sądu, który może nałożyć na kierowcę 1000 euro kary (4269 zł). Litwa - od 450 do 550 euro (2 000 -2 465 zł)

- od 450 do 550 euro (2 000 -2 465 zł) Chorwacja - podwyższono mandat za prędkość do około 12 tysięcy złotych.

- podwyższono mandat za prędkość do około 12 tysięcy złotych. Bułgaria - za ponad 50 km/h mandat zaczyna się od około 535 zł, czyli podobnie jak w Polsce,

- za ponad 50 km/h mandat zaczyna się od około 535 zł, czyli podobnie jak w Polsce, Rumunia - znacznie ostrzejsi są Rumuni, bo u nich mandat zaczyna się od około tysiąca złotych,

- znacznie ostrzejsi są Rumuni, bo u nich mandat zaczyna się od około tysiąca złotych, Węgry - od ok. 850 zł.

- od ok. 850 zł. Francja - przekroczenie prędkości o 50 km/h to mandat w wysokości 1500 euro (ok. 6 720 zł). Ponowne złapanie na tym wykroczeniu traktowane jest jak przestępstwo,

- przekroczenie prędkości o 50 km/h to mandat w wysokości 1500 euro (ok. 6 720 zł). Ponowne złapanie na tym wykroczeniu traktowane jest jak przestępstwo, Hiszpania - na południu Europy również mandaty są znacznie wyższe. Maksymalny w Hiszpanii wynosi 600 euro (ok. 2 690 zł),

- na południu Europy również mandaty są znacznie wyższe. Maksymalny w Hiszpanii wynosi 600 euro (ok. 2 690 zł), Włochy - za nadmierną prędkość można tu dostać nawet 3 199 euro mandatu (14 330 zł).

Kwadrat kontra okrąg, czyli różnica, która decyduje o mandacie i utracie prawa jazdy

Dlaczego politycy chcą podwyższyć mandaty w Polsce?

O konieczności wprowadzenia wyższych mandatów politycy i policjanci mówią od dawna, podkreślając, że aktualny taryfikator już dawno przestał pełnić swoją funkcję. 500 zł to najwyższy mandat, jaki można w Polsce dostać za przekroczenie prędkości. Na tle innych europejskich krajów to bardzo mało. Co więcej, wiele osób zwraca uwagę, że tę kwotę ustalono 16 lat temu i przez te kilkanaście lat ani razu jej nie podniesiono. Wtedy 500 zł stanowiło 1/4 średniej krajowej pensji. Dzisiaj? To 1/10, a więc kara jest znacznie mniej dotkliwa dla przeciętnego kierowcy. Nowy ostrzejszy taryfikator ma być batem na polskich kierowców. A że taki jest potrzebny pokazują regularnie policyjne statystyki, gdzie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków nad Wisłą oraz przerażające informacje o wypadkach.

Wakacyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym (14 lipca 2021 r.) fot. policja.pl