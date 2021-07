Pojazd nie z tego świata w kolekcji znanego komika [WIDEO]

Gdy szuka się w pamięci znanych, którzy lubują się w kolekcjonowaniu samochodów pierwsza myśl to Jay Leno. Taka postać jak Jeff Dunham (dla przypomnienia to ten facet od Ahmeda Martwego Terrorysty) raczej jest daleko na liście. Jak się jednak okazuje on również ma pokaźną kolekcję pojazdów, dokładnie około 100. Jego najnowszy nabytek jest o tyle ciekawy, że jest dosłownie „nie z tego świata", a materiał o nim pojawił się na kanale Supercar Blondie na Youtube.

Prowadząca bierze na przejażdżkę tego kolosalnego SUV-a, jak i jego właściciela oraz rapera Xzibita. Skąd właściwie taki pojazd? Jest to rekwizyt z serialu „zagubieni w kosmosie", który obecnie emitowany jest na Netflixie (trzecia wersja tego serialu). Bonkers Space Rover kosztował 1,2 mln dolarów i ma unoszone, hydrauliczne drzwi. Wygląda zacnie, ale po przyjrzeniu się widać, że jest to jedynie rekwizyt, gdzie większość jego elementów jest atrapami.

Co jednak najważniejsze, pojazd ten może jeździć. Moc 557 KM pochodzi z LS3 V8 produkcji GM. Nie jest dopuszczony do ruchu, ale na potrzeby nagrania udało się nim kawałek przejechać. Niestety większość jest obsługiwana przez hydraulikę, która się uszkodziła.

Dunham był zainteresowany kupnem tego pojazdu, gdyż posiada w swojej kolekcji również oryginalny pojazd, z oryginalnego serialu. Widoczna na nagraniu konstrukcja została zbudowana na ratraku śnieżnym i oryginalnie była wyposażona w gąsienice.