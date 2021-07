Tesla na rondzie. Czy system autonomicznej jazdy poradził sobie z taką przeszkodą? [WIDEO]

Ronda dla niektórych kierowców są sporym utrapieniem, w szczególności tych mniej doświadczonych. W Europie są popularne i powoli po drugiej stronie wielkiej wody zaczynają je doceniać. Skoro powoli staje się to faktem, to jak przyszłe samochody autonomiczne, a nawet obecne sobie z tym radzą? Na kanale My Tesla Adventure użytkownik przetestował swoją Teslą Model S na takim skrzyżowaniu i podzielił się efektem na wideo poniżej.

Tesla Model S wyposażona była w system Full Self-Driving (FSD) V9. Trzeba przyznać, że system zadziałał, nie ma, co jednak ukrywać, że kilka niedociągnięć. Główny problem pojawił się przy sygnalizowaniu manewrów zjazdu i wjazdu na rondo. Jednak próba odbyła się na kilku rondach i raz było lepiej, a raz gorzej. Niemniej samochód raczej wiedział, że dojeżdża do skrzyżowania, na którym znajduje się rondo.

Pierwszeństwo na rondzie to skomplikowana sprawa. Instrukcja obsługi

Ronda dla autonomicznych pojazdów, nie są prostym wyzwaniem. Jak widać, Tesle z systemem FSD V9 radzą sobie dobrze. Inżynierowie będą musieli jednak jeszcze trochę popracować by radziły sobie bardzo dobrze, a nawet bezbłędnie.