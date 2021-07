Przygotowanie auta do podróży - co sprawdzić, aby uniknąć awarii i przykrych niespodzianek?

Wakacje to czas wyjazdów i dalszych podróży samochodem. Przed letnią eskapadą warto jednak sprawdzić stan techniczny samochodu i odpowiednio przygotować się do wyprawy, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Co trzeba sprawdzić w samochodzie?

Przed wyjazdem w dalszą podróż zwróć uwagę przede wszystkim na:

poziom płynów eksploatacyjnych: oleju, płynu hamulcowego i chłodzącego. Warto uzupełnić też płyn do spryskiwaczy;

sprawność układu klimatyzacji;

ciśnienie w oponach i kole zapasowym (dojazdówka z "flakiem" nie pomoże, jeśli złapiesz gumę);

ogólny stan techniczny pojazdu – w szczególności hamulców, układu zawieszenia i kierowniczego (tu najlepiej udać się do warsztatu lub stacji kontroli pojazdów);

termin przeglądu i ubezpieczenia OC;

wyposażenie samochodu w linkę holowniczą, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową (w Polsce nie jest obowiązkowa, ale za granicą już tak), apteczkę i podstawowe narzędzia;

trasę, potencjalne utrudnienia i warunki;

limity prędkości w kraju, do którego się wybierasz;

czy potrzebujesz winiety, jeżeli zamierzasz korzystać z autostrad za granicą;

aktualność map w nawigacji.

Stan techniczny samochodu

Jeżdżąc samochodem na co dzień, nie zawsze myślimy o sprawności naszego auta. Jakakolwiek awaria w mieście jest znacznie mniej kłopotliwa od tej w trasie - setki kilometrów od domu, nierzadko dziesiątki kilometrów od jakiejkolwiek cywilizacji, często z zestresowanymi pasażerami i pełnym bagażnikiem. Dlatego w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, przed daleką podróżą powinniśmy sprawdzić stan techniczny samochodu.

Kluczową kwestią jest wspomniany wcześniej poziom płynów eksploatacyjnych. Warto sprawdzić stan opon, czy nie mają pęknięć spowodowanych wiekiem lub drobnymi urazami. Równie istotne są elementy zawieszenia - tu z pomocą przyjdzie każdy warsztat samochodowy, który po podniesieniu auta sprawdzi po kolei każdy element. Przed wyjazdem warto sprawdzić też kondycję akumulatora i układu klimatyzacji.

Jak przygotować samochód do jazdy podczas upałów?

Akcesoria samochodowe, które się przydadzą

Jadąc w dalszą podróż, warto sprawdzić, czy poza kołem zapasowym mamy narzędzia potrzebne do jego ewentualnej wymiany. Powinniśmy mieć na pokładzie podnośnik i klucz do kół. Poza tym przyda się kilka podstawowych narzędzi takich jak płaska "dziesiątka" lub "dwunastka" (np. do dokręcenia klem w akumulatorze), śrubokręt, kombinerki, kilka zapasowych bezpieczników, zapasowe żarówki, plastikowe opaski nazwane potocznie trytytkami, taśma izolacyjna czy kable rozruchowe. Nawet nie posiadając mechanicznych zdolności z prostą awarią może damy radę poradzić sobie sami, jeśli będziemy mieć odpowiednie wyposażenie.

Wyruszając w dłuższą trasę, warto zadbać też o zwiększenie komfortu. Możecie wyposażyć się w takie akcesoria jak poduszki czy masażery, które sprawią, że nawet długa podróż nie będzie aż tak męcząca. Warto również zainwestować w nawigację samochodową oraz wideorejestrator. Ta pierwsza nie tylko pozwoli łatwiej odnaleźć się na trasie, ale także może informować o znaczących punktach, np. stacjach benzynowych i hotelach. Kamera samochodowa zwiększy nasz komfort i poczucie bezpieczeństwa w razie problematycznych sytuacji. Podróż ułatwią także sprzęty, o których często nie myślimy, np. lodówka turystyczna, w której możemy przechowywać posiłki i napoje na całą podróż.

TomTom GO Expert fot. TomTom

Przygotuj się do trasy

Przed długą trasą kierowca powinien być wypoczęty i zrelaksowany. Warto zadbać o kilka godzin snu i porządne śniadanie. Nie bez znaczenia dla ogólnego poczucia komfortu jest także ubiór na podróż. Kilka godzin w ciasnych jeansach nie jest chyba tym, o czym marzymy, mając w perspektywie wielogodzinną podróż. Warto więc porzucić stylową odzież na rzecz wygodnych i przewiewnych dresów.

Co jeść w trasie?

Podczas jazdy autostradami często posilamy się w przydrożnych restauracjach lub na stacjach benzynowych. Niestety oferowanym tam produktom daleko jest do zdrowej, zbilansowanej diety. Dlatego podczas długich podróży lepiej zrezygnować z hot dogów, burgerów czy zapiekanek. Najlepiej przygotować sobie prowiant wcześniej i zabrać go ze sobą. W roli podróżnych przekąsek świetnie sprawdzą się owoce. Dietetycy przestrzegają przed czipsami, batonami, wafelkami i ciastkami. Zdrowiej zabrać:

owoce – w trasie świetnie sprawdzi się np. banan, który dostarcza organizmowi wielu potrzebnych minerałów i łatwo zjeść go podczas jazdy. Sprawdzą się też jabłka, gruszki oraz winogrona. Jeżeli mamy czas przed jazdą, możemy owoce wcześniej pokroić i wsadzić do pojemnika. Wtedy będzie je znacznie wygodniej zjeść;

orzechy;

kanapki – tutaj powinniśmy postawić na ciemne pieczywo, chudą wędlinę i warzywa;

wafle pełnoziarniste;

ciasteczka owsiane.

banany to cenne źródło magnezu unsplash

Kawa czy energetyk?

To pytanie nie raz zadał sobie kierowca, którego w trasie dopadło zmęczenie. Pokonując kilkaset kilometrów nudnej autostrady, łatwo o znużenie. Szczególnie podczas podróży nocą, kiedy wszyscy pasażerowie smacznie drzemią. Prawda jest taka, że żaden napój nie zastąpi snu. Jeśli jesteś senny w trasie, zrób przerwę. Lepiej zatrzymać się na przydrożnym parkingu i uciąć sobie kilkunastominutową drzemkę, niż jechać za wszelką cenę.

Mocna kawa zawiera znacznie więcej kofeiny niż napój energetyczny (w 100 ml espresso znajduje się około 150 mg kofeiny). Słodzona pobudza bardziej. Jednak efekt pobudzenia po kawie utrzymuje się stosunkowo krótko. Po energetycznym "kopie" szybko pojawia się dołek, dlatego kawę najlepiej pić wtedy, gdy do celu podróży jest już niedaleko.

Alternatywą są gazowane napoje energetyczne, które jednak powodują zwiększone wydzielanie hormonu stresu. Częste picie takich trunków ma negatywny wpływ na pracę serca. Mimo negatywnego wpływu na zdrowie sprawdzają się jako naturalny doping dla kierowców. Mają mniej kofeiny niż kawa (25-30 mg na 100 ml), ale w ich składzie znajduje się ogromna ilość cukru (nawet 30 g na 100 ml).

