Awaria samochodu na autostradzie - nie panikuj. Podpowiadamy co zrobić

Autostrady zostały skonstruowane w taki sposób, aby pozwalały na bezpieczne rozwijanie szybkości na poziomie 140 km/h. Co to jednak oznacza w praktyce? Ograniczoną do minimum ilość połączeń z drogami doprowadzającymi oraz oddzielenie drogi od pozostałych szlaków - za pomocą barier i płotów. I czynniki, które mają gwarantować bezpieczeństwo, w pewnej sytuacji stają się poważnym ograniczeniem. Kiedy? Gdy dojdzie do awarii samochodu na autostradzie. W takim przypadku zepsuty pojazd znajduje się w... potrzasku.

Awaria samochodu na autostradzie. Działaj spokojnie!

Brak możliwości kontynuowania jazdy, pasażerowie, szybko jadące auta i zamknięta droga bez możliwości zepchnięcia uszkodzonego pojazdu poza jej obręb. To nie brzmi najlepiej. Aby wyeliminować ryzyko np. wypadku, kierowca powinien zachować zimną krew i działać metodycznie. Musi najpierw zadbać o bezpieczeństwo pasażerów, a później skupić się na aucie. Chodzi nie tylko o oznakowanie go w taki sposób, aby inny użytkownicy autostrady dowiedzieli się o awarii, ale i wezwaniu pomocy drogowej.

Awaria na autostradzie jest o tyle groźna, że każdej sekundy samochód jadący z prędkością 140 km/h pokonuje dystans prawie 40 metrów. Dodatkowo w dobrych warunkach drogowych jego droga hamowania to 150 metrów.

Awaria samochodu na autostradzie. Co zrobić? Punkt po punkcie.

No dobrze, zatem jeszcze raz i po kolei. W przypadku awarii samochodu na autostradzie:

zjedź na pas awaryjny,

włącz światła awaryjne,









mijania - jeżeli auto nie jest wyposażone w światła awaryjne,











upewnij się, że ty i twoi pasażerowie możecie bezpiecznie opuścić kabinę pasażerską,

pasażerowie powinni opuścić drogę i wyjść za bariery ochronne,

kierowca powinien nałożyć kamizelkę odblaskową i odpowiednio zabezpieczyć pojazd,









chodzi głównie o ustawienie trójkąta ostrzegawczego w odległości 100 metrów za autem,











po zabezpieczeniu pojazdu kierowca powinien dołączyć do pasażerów,

kierowca i pasażerowie poza obrębem drogi powinni oczekiwać na pomoc drogową,

pomoc można wezwać telefonem komórkowym lub ze specjalnych budek umieszczonych przy pasie awaryjnym autostrady.

Awaria samochodu na autostradzie. Jak holować pojazd?

Awaria unieruchamiająca pojazd na autostradzie musi zakończyć się holowaniem. Jednak nie holowaniem przez inne auto - zabraniają tego przepisy, a "holowaniem przez pojazd przeznaczony do tej czynności do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych" (art. 31 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Warto o tym pamiętać podczas wzywania pomocy drogowej - należy wezwać profesjonalną, a nie np. dzwonić z prośbą o pomoc do znajomego.