Instrukcja obsługi zagranicznych autostrad - ile kosztują, gdzie to sprawdzić, jak kupić winiety

Wyjazd za granicę własnym autem sprawia, że kierowca musi zadbać o wiele aspektów. I upewnienie się, że auto znajduje się w dobrym stanie technicznym, jest dopiero pierwszym z nich. Drugim i niezwykle kluczowym jest zadbanie o opłaty drogowe. O ile np. w Niemczech przejazd autostradą dla samochodów osobowych jest darmowy, o tyle nie stanowi to standardu na tle całej Europy.

Nie zapłacisz za przejazd? Kary do kilkunastu tysięcy!

Bez opłaconej autostrady na kierowcę mogą czekać solidne mandaty. Przykład? W Austrii to 120 euro (ok. 547 zł) - i to też w przypadku, w którym sprawa nie trafi do sądu. Bo sąd może wymierzyć karę wynoszącą nawet trzy tys. euro (ok. 13 680 zł)! Drogowym cwaniakom unikającym płacenia za autostrady pozorny spokój może zapewnić fakt, że przy drogach raczej nie ma patroli kontrolujących opłaty drogowe. To jednak pułapka - często kontrola winiet za granicą odbywa się za pomocą systemu kamer.

Jak płacić za autostrady za granicą?

No dobrze, zatem jak płacić za drogi? Za granicą spotykane są trzy systemy. Po pierwsze identycznie jak w Polsce spotykane są bramki - tam opłatę wnosi się w zależności od pokonywanego odcinka i jego długości. Takie rozwiązanie jest spotykane np. we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii. Po drugie np. np. w Austrii, Czechach i na Węgrzech stosowane są winiety. Po trzecie winiety nie zawsze mają formę wklejki na szybie - mogą być też elektroniczne.

Ile kosztują zagraniczne winiety na autostrady?

Ile kosztuje jazda zagranicznymi autostradami? To w dużej mierze zależy od kraju. Poniżej podajemy przykładowe stawki:

10-dniowa winieta w Austrii - 9,40 euro (ok 43 zł),

10-dniowa winieta w Czechach - 310 koron czeskich (ok 56 zł),

10-dniowa winieta na Słowacji - 10 euro (ok 46 zł),

tygodniowa winieta na Węgrzech - 3500 forintów (ok 46 zł),

roczna winieta w Szwajcarii - 40 franków szwajcarskich (ok 168 zł) - w Szwajcarii nie da się kupić winiety z krótszym terminem i, co ważne, obowiązuje ona od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Gdzie sprawdzić, ile kosztują winiety i gdzie je kupić?

Przed wyjazdem samochodem za granicę warto sprawdzić warunki opłat drogowych obowiązujących nie tylko w kraju docelowym, lecz także państwach mijanych po drodze. To pozwoli kierowcy uniknąć nieprzyjemności. Jak to zrobić? Dobrym pomysłem jest zajrzenie chociażby do serwisu Polskiego Związku Motorowego (konkretnie PZM Travel) - zbiera informację o wysokości opłat w większości krajów europejskich w jednym miejscu, a do tego dane są na bieżąco aktualizowane.

W przypadku bramek sprawa jest oczywista. Kierowca podjeżdża do okienka i tak jak w Polsce płaci za przejazd gotówką lub kartą. Z winietami sprawa się komplikuje. Te trzeba kupić albo na stacji benzynowej w danym kraju, albo elektronicznie poprzez dedykowaną aplikację. W przypadku winiet elektronicznych zakupu można dokonać jeszcze przed ruszeniem z Polski.