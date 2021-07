Pierwszeństwo na rondzie to skomplikowana sprawa. Instrukcja obsługi

Ronda od lat są w Polsce jednym z popularniejszych elementów architektoniki drogowej. Skąd ten pomysł? Usprawniają ruch na skrzyżowaniach i zwiększają ich przepustowość - a to w dużych miastach jest niezwykle wskazane. I choć buduje się je nagminnie, nie wszyscy kierowcy do tej pory potrafią się po nich poruszać. A to oznacza, że warto do znudzenia przypomnieć najważniejsze zasady, które na rondach obowiązują.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie: a przed rondem są znaki?

Na początek: kto ma pierwszeństwo na rondzie? W sytuacji, w której rondo nie posiada ani sygnalizacji świetlnej, ani znaków, staje się skrzyżowaniem równorzędnym. To oznacza mniej więcej tyle, że wjeżdżający ma pierwszeństwo - bo auto jadące po skrzyżowaniu zawsze ma go po prawej stronie. Taki przypadek jest jednak w Polsce niezwykle rzadki. Nagminnie za to zdarza się za granicą.

Przed wjazdem na ronda nad Wisłą w większości przypadków pojawia się znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa". Dzięki temu poruszający się po skrzyżowaniu otrzymuje swobodę manewrów, a to na wjeżdżającym spoczywa obowiązek upewnienia się, że jego pojawienie się na rondzie nie utrudni ruchu innym pojazdom. Czasami jednak znaki to mało - skrzyżowania o ruchu okrężnym bywają wyposażone w sygnalizację świetlną. W takim przypadku to ona nadaje i odbiera pierwszeństwo.

Pierwszeństwo a jazda po rondzie. Uważaj podczas zjeżdżania!

Warto pamiętać o tym, że jadąc na rondzie z co najmniej dwoma pasami ruchu kwestia pierwszeństwa odnosi się też do zjazdu ze skrzyżowania. Przykład? Kierowca jadący lewym pasem chcąc opuścić skrzyżowanie przetnie pas prawy. A to oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa autom poruszającym się na nim. Kierowcy bezwzględnie powinni o tym pamiętać - w przeciwnym razie mogą się stać sprawcami kolizji.

Pierwszeństwo na rondzie a tramwaj. Pojazd szynowy zmienia zasady.

Zasadę pierwszeństwa na rondzie zmienia dopiero... tramwaj. Pojazd szynowy z mocy przepisów uzyskuje specjalne uprawnienia. A te odnoszą się przede wszystkim do opuszczania skrzyżowania o ruchu okrężnym - w takim przypadku tramwaj ma zawsze pierwszeństwo. Co z wjazdem na rondo? Jeżeli przed nim ustawiony jest znak A-7, musi ustąpić pierwszeństwa. Pierwszeństwo ma wtedy gdy znaku A-7 nie ma, albo ruch na skrzyżowaniu reguluje sygnalizacja świetlna i w danym momencie pozwala mu na bezkolizyjny wjazd.

Skrzyżowania z pierwszeństwem łamanym. Gdzie jest prosto i jak używać kierunkowskazów

Jazda po rondzie. Który pas wybrać?

Pierwszeństwo na rondzie jest dopiero pierwszym zagadnieniem, o którym warto wspomnieć. Bo kluczem do sukcesu jest też... zajęcie właściwego pasa ruchu. Na którym ustawić pojazd? To zależy w dużej mierze od tego, w którym kierunku chce pojechać kierowca.

Na rondzie z dwoma pasami ruchu:

Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas,

Chcąc jechać prosto, zajmujemy prawy lub lewy pas,

Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Na rondzie z co najmniej trzema pasami ruchu:

Chcąc jechać w prawo, zajmujemy prawy pas,

Chcąc jechać prosto, zajmujemy dowolny pas,

Chcąc jechać w lewo lub zawrócić, zajmujemy lewy pas.

Odstępstwa od zasady ruchu po rondach są tak naprawdę dwa. W pierwszym drogowcy mogą wyznaczyć na poszczególnych pasach kierunki jazdy. W celu zajęcia dobrej pozycji na drodze kierujący musi sprawdzić znaki poziome lub pionowe ustawione przed skrzyżowaniem. W drugim przypadku nadal wyznaczone są pasy ruchu w poszczególnych kierunkach, a do tego rondo jest rondem turbinowym.

Ronda turbinowe zaprojektowano tak, że system zapór i linii ciągłych wyklucza możliwość kolizji.

Jazda po rondzie a kierunkowskazy. Pamiętaj o nich!

Ostatnia kwestia dotyczy kierunkowskazów na rondzie. Jak je używać? Tak naprawdę w dwóch przypadkach. Zawsze należy sygnalizować manewr opuszczania ronda - kierunkowskaz włącza się po dojechaniu do zjazdu poprzedzającego ten, którym chcemy zjechać ze skrzyżowania. Kierunkowskazu należy też użyć podczas zmiany pasa ruchu na rondzie.