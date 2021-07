Masz Hondę Civic? Możesz mieć Lamborghini [WIDEO]

Repliki samochodów są ciekawym elementem motoryzacji. Często są złe, ale czasem bywają nawet udane. Do tej drugiej grupy można zaliczyć przerobioną Hondę Civic na Lamborghini Aventadora SVJ, a wszystko zostało wykonane w małej hinduskiej firmie Dream Customs India.

REKLAMA

Ukończenie pojazdu zajęło 25 dni. Auto miało jak najbardziej przypominać auto z centralnie umieszczonym silnikiem i pełną aerodynamiczną karoserią z Aventadora SVJ. Z profilu auto wygląda całkiem w porządku. Można przyczepić się do przestrzeni pomiędzy kołem a karoserią. Na przedzie zauważyć można wloty powietrza, a na tyle sztuczne rury wydechowe. Tylny spojler nie przypomina tego z Lambo, a dodatkowe oświetlenie LED jest delikatnie mówiąc kontrowersyjne.

W przeciwieństwie do większości replik, tutaj również zostało przerobione wnętrze. Mamy ekran dotykowy, kierownicę z logo Lamborghini i deskę rozdzielczą inspirowaną prawdziwym pojazdem. Jedyne, co może zdradzić prawdziwą tożsamość auta to zestaw wskaźników.

Lamborghini Sian z klocków LEGO. Ale w skali 1:1. Możesz usiąść za kierownicą

Jaka zatem Honda Civic ukryła się pod tym oryginalnym nadwoziem? Jest to ósma generacja. Co za tym idzie prawdopodobnie ma zamontowany silnik na przedzie o pojemności 1,8 L i jest połączony ze skrzynią CVT. Moc przekazywana jest na przednie koła.

Dream Customs India już wcześniej przygotowywała replikę Lamborghini. Wcześniej dokonali tego na bazie Hondy Accord oraz Civica.