Najlepsze darmowe aplikacje dla kierowcy? Nie tylko Google Maps.

Yanosik - nawigacja, ale taka trochę lepsza...

Yanosika raczej żadnemu z kierowców przedstawiać nie trzeba. To darmowa aplikacja, która łączy możliwości nawigacyjne z informacją o kontrolach drogowych. Inni użytkownicy systemu nanoszą na mapę dane dotyczące miejsc kontroli prędkości czy obecności nieoznakowanych radiowozów. Skutek? Kierowca nie musi już poszukiwać błyskających świateł drogowych z przeciwnego kierunku, aby wiedzieć gdzie powinien zwolnić w celu uniknięcia mandatu. Wady? Główną są niezbyt dopracowane graficznie mapy.

Mobilet, czyli zapłać za parkowanie zdalnie

Obecnie problemem w miastach jest nie tylko znalezienie wolnego miejsca parkingowego. Kierowca musi też pamiętać o opłaceniu parkingu. Najpierw musi znaleźć parkomat, później wbić do niego numer rejestracyjny, a następnie opłacić parkowanie. Czy to może być łatwiejsze? Oczywiście że tak - i na to pozwala aplikacja Mobilet. Płatność odbywa się bezgotówkowo, kierowca ma pełną kontrolę nad czasem parkowania i rozlicza się co do faktycznie wykorzystanej minuty. System działa w ponad 100 miastach Polski.

Fuelio. Czy wiesz ile płacisz?

Nie brakuje kierowców skrupulatnych, którzy każdy aspekt eksploatacji samochodu musza mieć... przeliczony. I do takich właśnie osób skierowana jest aplikacja Fuelio. Na podstawie danych wprowadzonych do niej właściciel może przeliczyć spalanie, ale też i koszty eksploatacji pojazdu. Do czego są potrzebne te dane? Mogą pozwolić np. optymalizować zapotrzebowanie na paliwo poprzez zmianę stylu jazdy.

AutoGuard Black Box - wideorejestrator w... telefonie

Obecnie panuje moda na rejestratory jazdy. Te przydają się nie tylko w czasie kolizji, ale i kontroli policyjnych. Tylko czy kamerkę zawsze trzeba kupić? No właśnie nie. Bo tak właściwie kierowca ma ją w kieszeni. Aplikacja AutoGuard Black Box zamienia telefon w rejestrator jazdy. Ten wraz z obrazem zapisuje takie dane jak prędkość, dane GPS czy pobliskie adresy. Program może też robić automatycznie zdjęcia w sytuacji, którą uzna za kluczową.

CarLocator - coś dla zapominalskich

Nie możesz znaleźć samochodu na parkingu przed supermarketem? Z problemem poradzić sobie może aplikacja CarLocator. Na czym polega jej działanie? Kierowca zaznacza na mapie miejsce pozostawienia auta. Dzięki temu program będzie w stanie wskazać lokalizację pojazdu.

LPG Finder. Tankuj gaz bez problemów

Podróż samochodem z LPG w Polsce jest prosta. Gaz można zatankować praktycznie na każdej stacji paliwowej. Co jednak z wyjazdem za granicę? No i tu zaczyna się problem - chyba że kierowca skorzysta z aplikacji LPG Finder. Ta jest w stanie znaleźć najbliższą stację LPG w 16 krajach europejskich, a następnie ponawigować kierowcę do niej.

