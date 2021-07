Czy można pić alkohol w samochodzie? Zależy, na którym fotelu siedzisz

Alkohol i samochód nie idą w parze? W pewnym stopniu tak. Bo przepisy odnoszą się przede wszystkim do prowadzenia po alkoholu. A przepisy to tak naprawdę dopiero pierwszy z aspektów. Drugim i zdecydowanie ważniejszym jest... bezpieczeństwo. Alkohol nie pozwala kierowcy prawidłowo ocenić sytuacji drogowej, a do tego ogranicza jego sprawność ruchową. A to może się stać receptą na tragiczny w skutkach wypadek.

Czy można pić alkohol w samochodzie? Pasażer może…

No dobrze, ale co w sytuacji, w której alkohol pije nie kierowca, a pasażer? Przepisy w dużej mierze nie odnoszą się do tej kwestii. Dopóki podróżujący spożywa napoje alkoholowe, a do tego nie wysiada z pojazdu oraz nie otwiera szyb i nie staje się uciążliwy dla innych użytkowników dróg, policjanci nie będą mieli podstaw do jego ukarania. Co ważne, pasażer może pić alkohol bez względu na fakt czy pojazd znajduje się w ruchu, czy na postoju.

Impreza, a rano za kierownicę. Ile można wypić? Cudowne metody nie działają

Kiedy nie można pić alkoholu w samochodzie?

gdy pasażer z alkoholem miałby wysiąść z kabiny i wkroczyć do strefy publicznej,

gdy pasażer miałby zachować się w sposób nieobyczajny - w takim przypadku grozi mu grzywna do 1500 zł,

gdy pasażer miałby wywołać zgorszenie - w takim przypadku grozi mu grzywna do 5 tys. zł i nawet 30 dni aresztu.

Czy kierowca może pić alkohol w samochodzie?

Czy alkohol w samochodzie może pić kierowca? Tak, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze nie można mówić o kierowcy, a o osobie siedzącej na fotelu kierowcy. Po alkoholu auta nie można prowadzić! Po drugie silnik w pojeździe nie może być odpalony - lepiej nawet żeby kluczyki nie znajdowały się w stacyjce i nie były ustawione w pozycji zapłonu. Drugi z warunków jest kluczowy - jeżeli pijący alkohol będzie siedział za kierownicą auta z odpalonym silnikiem, zostanie potraktowany przez policję jak nietrzeźwy kierujący. Jakie to konsekwencje oznacza?

Stan po spożyciu alkoholu:

od 0,2 do 0,5 promila,

za to wykroczenie grozi:

10 punktów karnych,

zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

grzywna o wysokości od 50 do 5000 zł,

nawet 30 dni aresztu.

Stan nietrzeźwości: