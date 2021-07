Małżeńska kłótnia powodem zniszczenia kilku pojazdów. Najbardziej uszkodzone Porsche 918 Spyder

Na podstawie lokalnych doniesień, wiadomo tyle, że do incydentu doszło 4 lipca. Małżeństwo podróżujące BMW serii 3 zaczęło się kłócić, gdy przebywało na parkingu podziemnym. Swój gniew kobieta wyładowała wjeżdżając w bok Ferrari GTC4lusso, dociskając go do białego Porsche 918 Spyder, które samo zostało wbite w Mercedesa klasy E.

Patrząc po zdjęciach cała akcja musiała rozpocząć się dużo wcześniej ze względu na uszkodzony tył BMW.

W efekcie szału, Ferrari ma wgnieciony cały bok od strony kierowcy. Prawdopodobnie też zostało uszkodzone koło auta. Jednak to Porsche będzie najbardziej poszkodowane w tym zdarzeniu. Przód 918 został wbity w słup, samochód będzie też prawdopodobnie potrzebował nowego panelu bocznego, reflektora i zderzaka. Trudno powiedzieć na ile zniszczony jest Mercedes, ale raczej nie obyło się bez zadrapań i wgnieceń. Przypuszczalnie uszkodzony został również motocykl BMW R18, który był zaparkowany za Porsche.