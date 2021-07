Kierowca, który słyszał o młocie wodnym, omija głębokie kałuże, bo wie, ile ten młot może kosztować

Rura dolotowa biegnąca wzdłuż przedniej szyby i kończąca się nad linią dachu - ten widok znamy z samochodów terenowych, przygotowanych specjalnie na wyjątkowe przeprawy offroadowe. Tzw. podwyższony dolot pozwala kierowcom uniknąć zjawiska młota wodnego podczas przepraw przez głęboką wodę (na Zachodzie pojęcie water hammer jest używane znacznie częściej niż u nas) . A konsekwencje znalezienia się wody w układzie dolotowym mogą być opłakane.

Zobacz wideo Takie postępowanie jak na poniższym wideo może doprowadzić do wystąpienia zjawiska młota wodnego

Młot wodny oznacza bardzo poważną awarię

Młot wodny występuje wtedy, gdy woda dostanie się do silnika i zacznie być w nim "spalana" razem z paliwem. Dzieje się tak, gdy auto zostanie zalane, lub gdy kierowca wjedzie w zbyt głęboką kałużę lub na zalaną ulicę. Do zjawiska dochodzi też wtedy, gdy zbyt szybko pokonujemy kałużę, przez którą przy niedużej prędkości przejechalibyśmy bez większych problemów, ale wzburzona przez szybko jadące auto woda dosięga filtra powietrza i przez niego przenika.

Co stanie się, gdy młot wodny "uderzy" w silnik naszego auta? Konsekwencje będą poważne, ale to, jak bardzo zaawansowana będzie awaria, zależy od tego, w jakich okolicznościach doszło do zalania. Najogólniej, gorzej mają właściciele samochodów z silnikami Diesla. Ze względu na charakterystykę pracy motorów wysokoprężnych młot wodny wyrządza w nich więcej szkód. Nie oznacza to wcale, że w przypadku silników benzynowych konsekwencje zalania będą niegroźne.

Jeśli młot wodny pojawi się podczas szybkiej jazdy zalaną ulicą, prawie na pewno dojdzie do pęknięcia wału korbowego. Na zagranicznych forach dla mechaników samochodowych można nawet znaleźć przypadki, w których w wyniku zalania silnika podczas szybkiej jazdy w głębokiej wodzie doszło do pęknięcia bloku silnika. Młot wodny często uszkadza też tłoki.

Zalanie silnika. Ile może kosztować naprawa

Ile może kosztować naprawa zalanego silnika? Ceny są skrajnie różne, w zależności od modelu, rocznika i poziomu zniszczeń. Nawet w wiekowych autach kwoty rozpoczynają się od sum czterocyfrowych. W przypadku aut nowych mówimy o kwotach pięciocyfrowych. Dlatego nigdy nie staraj się przejeżdżać przez zalaną ulicę czy kałużę, gdy nie wiesz, na jaką głębokość będziesz musiał zanurzyć swoje auto. Jeśli nie masz wyjścia, zawsze przejeżdżaj przez kałużę przy możliwie najmniejszej prędkości, tak by nie powodować wzburzania wody. W tym przypadku pośpiech może być bardzo kosztowny.