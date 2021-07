Szyby parują, jak tylko spadnie deszcz? Od lat kierowcy stosują te sprawdzone sposoby

Taki scenariusz zna chyba każdy kierowca. Wsiada do auta w czasie opadów deszczu, odpala silnik i odkrywa, że na szybach zalega... para wodna. Czy to duży problem? I to jeszcze jak duży. Już same opady stanowią zagrożenie - nie dość, że pogarszają warunki drogowe i trakcję, to jeszcze ograniczają widoczność. A para sprawia, że kierowca widzi jeszcze mniej - może chociażby skutecznie zasłonić obraz w lusterkach i tym samym utrudnić manewry parkingowe. A dodatkowo wilgoć zalegająca na szybie potęguje powstawanie refleksów świetlnych powodowanych przez lampy samochodów jadących z naprzeciwka.

Folia na szyby. Czy przyciemnianie szyb jest legalne?

Para na szybach? Najpierw wentylacja, później klima

Podczas jazdy w deszczu pojawia się para? Kierowca włącza zatem wentylację i kieruje nawiew na szyby. Maksymalnie po kilku minutach wilgoć zalegająca na ich powierzchni powinna zniknąć - do tego czasu lepiej powstrzymać się od jazdy. Starą metodą znaną wśród kierowców jest też uruchomienie np. ogrzewania szyb. Czy pary wodnej z szyb można się pozbyć jeszcze szybciej? Jak najbardziej. W tym celu wystarczy uruchomić klimatyzację - efekty jej działania widać już po kilkunastu sekundach. I choć skuteczne metody walki z parującymi szybami są znane, warto się też zastanowić nad tym skąd bierze się wilgoć w aucie. Usunięcie jej źródła zniweluje problem na dłużej.





Problem parujących szyb: a wentylacja jest sprawna?

Jak się pozbyć problemu parujących szyb? Działania mogą iść tak naprawdę w dwóch kierunkach. I pierwszym jest sprawdzenie sprawności układu wentylacji. Może się okazać, że ten nie jest drożny. A to oznacza, że będzie zatrzymywał wilgoć w kabinie pasażerskiej. Najczęściej problem z drożnością dotyczy filtra przeciwpyłkowego. Gdy ten jest zatkany, nie pozwoli na prawidłową cyrkulację powietrza i będzie potęgował efekt parowania szyb w czasie deszczu. Całe szczęście wymiana filtra powietrza nie jest ani droga, ani skomplikowana. Osadnik można kupić już za kilka złotych, a wymianę kierowca wykona sam.

Sposoby na parę na szybach? Wentyluj kabinę pasażerską

Drugim kierunkiem walki z parującymi szybami jest wygonienie wilgoci z wnętrza auta - po tym, jak kierowca potwierdzi drożność układu wentylacji. Gdzie zbiera się woda? W materiałowych dywanikach, wykładzinie na podłodze czy w bagażniku. Tak, kierowca może stosować dostępne w marketach pochłaniacze wilgoci. Dużo lepszą i dużo tańszą metodą jest jednak po prostu... wietrzenie wnętrza samochodu. Auto można wentylować podczas postoju w garażu - wystarczy otworzyć np. wszystkie okna. Ewentualnie zaparkować pojazd przed domem w słoneczny dzień i wtedy otworzyć drzwi na oścież.

W sezonach o intensywnych opadach kierowca może np. wymienić dywaniki na gumowe - te nie pochłaniają wilgoci.

W tym punkcie warto zaznaczyć, że zbieranie się wilgoci w kabinie czasami nie wynika np. z wnoszenia jej na mokrych ubraniach. Efekt bywa powodowany przez nieszczelności nadwozia - chociażby w okolicy uszczelek drzwi. W takim przypadku do momentu doszczelnienia karoserii kierowca raczej nie pozbędzie się problemu parujących szyb.