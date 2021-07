Nowe BMW serii 2 Coupe w odmianie M. Nie będzie manualnej skrzyni

Nowe BMW serii 2 Coupe jest ewolucją tego, co mogliśmy zobaczyć w poprzedniej odsłonie. Wbrew nowej modzie u Bawarczyków, 2 Coupe nie posiada dużych nerek, natomiast są to zgrabnie wkomponowane kratki ze światłami lekko wgłębionymi po ich bokach. Idąc do tyłu zauważymy poszerzone nadkola i bardziej wyrazistą linię boczną. Na tyle natomiast zauważyć można krótki bagażnik z zintegrowanym spojlerem, charakterystyczne światła i dosyć ostro wykończony zderzak.

M240i posiada agresywny przedni zderzak, charakterystyczne dla modeli M obudowy lusterek bocznych i specyficzne obramowanie nerek. Pod względem wielkości nowa seria 2 Coupe ma następujące wymiary: 4547 mm – długości, 1839 mm – szerokości, 1392 mm – wysokości i rozstaw osi o wymiarach 2741 mm. Nowe Coupe jest dłuższe, szersze i niższe od poprzednika.

Nowe BMW serii 2 Coupe – wnętrze i systemy

Poprzedniej generacji zarzucano mało ciekawe wnętrze. W nowej odsłonie zostało to poprawione poprzez zastosowanie lepszej jakości materiałów. W standardzie klienci mają analogowe wskaźniki przed kierowcą i ekran od multimediów o rozmiarze 8,8''. Jako opcja natomiast będzie można zamówić elektroniczne wskaźniki, a wyświetlacz powiększyć do 10,25''. Niestety obojętnie czy wybierze się mniejszy czy większy ekran to system operacyjny, z którego korzysta auto to nadal iDrive 7, a nie iDrive 8, który został wprowadzony w modeli iX.

Co się tyczy technologii, to w BMW będzie można korzystać z systemów Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowo. Poza tym w kierownicy jest przycisk do asystenta osobistego, który ma rozumieć naturalny język i uczyć się komend np. po dojechaniu do garażu może automatycznie otwierać okna.

Z systemów wspomagających kierowcę warto wymienić następujące: system ostrzegania przed zderzeniem czołowym, ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu, aktywne wykrywanie martwego pola i informacje o ograniczeniu prędkości. Klienci mogą również uzyskać aktywny tempomat z funkcją Stop & Go, asystenta cofania i rejestrator jazdy, który wykorzystuje kamery samochodowe do nagrywania filmów o długości do 40 sekund.

Nowe BMW serii 2 Coupe – silniki

Seria 2 Coupe dostępna będzie z trzema, różnymi silnikami. Będą to: turbodoładowany, czterocylindrowy silnik o pojemności 2.0 L i mocy 184 KM oraz 300 Nm. Prędkość maksymalna, jaką osiągnie pojazd to 236 km/h.

Drugą jednostką będzie diesel, który będzie funkcjonował, jako miękka hybryda. Generować on będzie 190 KM i 400 Nm. Rozpędzać się będzie 0-100 km/h w 6,9 s., a prędkość maksymalna to 237 km/h.

Najmocniejszą odmianą będzie M240i xDrive z 374 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Od 0 do 100 km/h w 4,3 s., prędkość maksymalna 250 km/h.

Wszystkie silniki będą funkcjonowały z automatyczną skrzynią biegów. Nie ma informacji by manualna skrzynia miała się kiedykolwiek pojawić.

Model posiada niemal idealny rozkład masy 50:50. Natomiast elementy układu jezdnego zostały przejęte z większej serii 4. Kupujący będą mogli zamówić również opcjonalne zawieszenie sportowe M oraz nowe, adaptacyjne zawieszenie M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami.