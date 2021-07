Kolejny odcinek A1 niedługo będzie oddany do użytku. Jednak to nie koniec

9 lipca zostanie oddanych kolejne 4 km autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Tym samym odcinek, który można pokonać na nowej nawierzchni pomiędzy tymi dwoma miejscowościami wynosi 16 km. Oddawany odcinek wybudowany został między miejscowościami Napoleonów i Ochocice.

Autostrada A1 Piotrków Trybunalski - Kamieńsk GDDKiA

Kolejny 2 km odcinek do granic Kamieńska ma być oddany do końca lipca. Według wykonawcy cała betonowa jezdnia wschodnia ma być gotowa do końca wakacji. W sierpniu zostanie wybudowany jedynie odcinek 7 km.

Jednak nie ma, co się tak do końca cieszyć. Do jesieni na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, a Kamieńskiem będzie obowiązywał ruch 1+1, czyli jeden pas ruchu w kierunku Łodzi oraz jeden w kierunku Katowic. Na początku października wprowadzony zostanie układ 2+2 - po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.