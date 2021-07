Jest decyzja środowiskowa na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu w woj. mazowieckim. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową umożliwiającą kontynuację prac związanych z przygotowaniem rozbudowy autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu na odcinku od granicy województw mazowieckiego i łódzkiego do węzła Konotopa. W czerwcu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową na poszerzenie A2 w województwie łódzkim, co oznacza, że w sumie ok. 89 km autostrady zyska dodatkowy pas ruchu.

REKLAMA

Zobacz wideo Myślała, że ma pierwszeństwo, zajechała drogę ciężarówce. Tak nie powinno włączać się do ruchu

Autostrada A2 będzie szersza. Kiedy pojedziemy trzecim i czwartym pasem?

Na autostradzie A2 dobudowane zostaną dodatkowe pasy ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej drogi. Do wykorzystania jest pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady. Ponadto przebudowany zostanie system kanalizacji deszczowej, a oświetlenie zostanie zmienione na typu LED. Planujemy również rozbudować istniejące miejsca obsługi podróżnych (MOP) o dodatkowe miejsca postojowe oraz drogi wewnętrzne.

Docelowo A2 będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ po trzy pasy ruchu.

Rozkopana Polska. Dokąd pojedziemy nowymi drogami? Mapa budowy dróg

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. GDDKiA zakłada, że postępowanie ogłosi jesienią tego roku i szacuje, że przy sprawnym przebiegu procedury umowę podpisze wiosną 2022 r. Rozpoczęcie robót w terenie przewidywane jest na jesień 2023 r., a zakończenie budowy na przełom 2025 i 2026 r. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.