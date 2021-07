Nigdy nie zostawiaj tych rzeczy w aucie, gdy jest upał. Butelka z wodą jest na szczycie listy

W zamkniętym samochodzie pozostawionym na słońcu może panować temperatura znacznie przekraczająca 60 czy 70 stopni Celsjusza. A to warunki groźne nie tylko dla zdrowia czy życia, ale także… przedmiotów pozostawionych w kabinie pasażerskiej. Powód? Bo te mogą napuchnąć i wybuchnąć. Skutkiem będzie nie tyle uszkodzenie pojazdu, co nawet jego pożar. A to w przypadku braku polisy AC oznacza, że kierowca będzie musiał pokryć koszty związane z naprawą z własnej kieszeni. Których przedmiotów pod żadnym pozorem nie można zostawiać w rozgrzanym samochodzie?

Butelka z wodą

Butelka z wodą może działać podobnie jak soczewka, skupiając w jednym, niewielkim punkcie promienie słoneczne. W efekcie może dojść do pożaru. Straż pożarna co roku przestrzega kierowców i ich pasażerów, by nie zostawiali butelek z wodą w samochodzie.

Spray`e

np. farby, środki do pielęgnacji auta, dezodoranty

Jak powstają spray`e? Producenci we wnętrzu metalowej puszki zamykają środki chemiczne pod wysokim ciśnieniem. Czasami służą one do malowania, a czasami np. pielęgnacji skórzanej tapicerki. Czemu temperatura jest dla nich groźna? Upał sprawia, że środek zawarty w spray`u zwiększa swoją objętość - a to oznacza wzrost ciśnienia i tworzy możliwość wybuchu puszki. Jeżeli mowa o farbie, kierowca może być więcej niż pewny, że wnętrze nie będzie nadawało się do dalszej eksploatacji…

Urządzenia z baterią

np. laptop, nawigacja, rejestrator, powerbank, akumulator do narzędzi, pilot do bramy

Baterie umieszczone w urządzeniach elektronicznych nie lubią ani niskiej, ani zbyt wysokiej temperatury. Czemu przeszkadzają im upały? Bo w rozgrzanym wnętrzu samochodu najpierw rozładują się, a później mogą zostać uszkodzone ogniwa - temperatura przyspiesza ich zużycie, może doprowadzić do wylania elektrolitu, ewentualnie napuchnięcia baterii, a nawet jej eksplozji. Skutek? W najlepszej opcji kierowca po powrocie do domu np. nie będzie w stanie otworzyć bramy od garażu, ewentualnie uruchomić komputera. W najgorszej po powrocie do auta zobaczy wybite szyby i poważnie uszkodzoną kabinę.

Jeżeli komputer musi leżeć w rozgrzanym samochodzie przez dłuższy czas, po powrocie do domu warto dać mu czas na "wystygnięcie". Dopiero wtedy można go uruchomić.

Urządzenia posiadające ekran

np. nawigacja satelitarna, rejestrator jazdy, telefon komórkowy

Temperatura jest groźna dla elektroniki nie tylko z punktu widzenia baterii. Upałów nie lubią też wyświetlacze. Przebywanie przez kilka godzin w 70 stopniach Celsjusza może sprawić, że ekran nawigacji satelitarnej czy rejestratora jazdy (szczególnie ten LCD) po prostu samoczynnie wyleje się. Skutek? Konieczna stanie się jego wymiana.

Jeżeli kierowca w rozgrzanym wnętrzu auta zostawi np. komórkę, powinien liczyć się z tym, że może dojść do jej przegrzania - przez co uszkodzi się procesor, ewentualnie rozkleją się niektóre elementy.

Jedzenie i leki

W przypadku jedzenia i leków sytuacja jest oczywista. Bo producenci narzucają im nie tylko datę ważności, ale przede wszystkim warunki, w których należy je przechowywać. Zazwyczaj wskazują na temperaturę oscylującą w granicy kilku stopni Celsjusza (a nie 60 czy 70). Co to oznacza? Już kilkadziesiąt minut w samochodzie zaparkowanym na pełnym słońcu może sprawić, że jedzenie lub leki będą się nadawać tylko do kosza.

AdBlue

Wożenie AdBlue w bagażniku nie ma większego sensu. W razie potrzeby środek kupimy na każdej stacji. A zbiornik roztworu mocznika raz, że dociąży auto, a dwa że po sezonie letnim może… nie nadawać się do użycia. Powód? Wysoka temperatura sprawia, że następuje rozkład AdBlue. W efekcie środek może nie spełniać swojej funkcji po dodaniu do systemu oczyszczania spalin w samochodzie.