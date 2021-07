Policja daje porady dla kierowców aut i jednośladów. Wzajemna uwaga i szacunek to podstawa

Okres letni to czas, gdy na drodze, w szczególności w weekendy wzmaga się ruch na drogach. Również motocyklowy. To właśnie kierowcy tych pojazdów są bardziej narażeni na większy uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć, ze względu na to, że nie chroni ich duża warstwa metalu jak kierowców aut. Jedynym zabezpieczeniem jest odzież ochronna.

Polska policja przypomina o kilku podstawowych zasadach zarówno kierowcom aut, jak i motocyklistom, które można skrócić do trzech haseł: przestrzeganie przepisów, rozwaga i życzliwość.

Bardziej rozbudowana lista wygląda następująco dla motocyklistów:

przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, w tym dostosuj prędkość do warunków na drodze i zawczasu oraz wyraźnie sygnalizuj zamiar wykonania manewru;

obserwuj sytuację na drodze w lusterkach i respektuj prawa innych uczestników ruchu;

obserwuj drogę i jej otoczenie.

Policja również dała podstawowe rady dla kierowców samochodów:

przestrzegaj przepisów ruchu drogowego;

obserwuj drogę i jej otoczenie;

korzystaj z lusterek i pamiętaj o martwym polu, motocykle ze względu na prędkość i gabaryty często są niewidoczne, należy zachować także czujność;

zanim rozpocznie się wykonanie manewru należy się upewnić, że nie stwarza zagrożenia i należy go wcześniej zasygnalizować.

Jak widać, porady te, są podstawami, o których wiele osób zapomina. Pamiętanie o takich sprawach, jakie zostały przywołane powyżej może uratować ludzkie życie i zapobiec wielu tragediom.