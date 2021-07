James May sprzedał swoją Toyotę Mirai i kupił nowe auto [WIDEO]

Jeśli ktoś lubi oglądać unboxingi to jest to wideo dla kogoś takiego. James May sprzedał jakiś czas temu swoją Toyotę Mirai i na jej miejsce zakupił nowe auto. Zanim jednak widz się dowie, co to jest będzie musiał poczekać niemal 5 minut zanim znany prezenter pokaże, co zakupił.

James May musi bardzo wierzyć w ogniwa wodorowe. Jego nowym autem jest nowa generacja Mirai i w wideo tłumaczy, dlaczego zdecydował się na jej zakup, jak to z auta ekonomicznego stało się autem luksusowym.

Toyota tworząc Mirai zdecydowała się na eksperyment. Infrastruktura dla tankowania tego typu samochodów jest znikoma. Jednakże Toyota nie poddaje się i chce tworzyć trendy jak swego czasu Tesla. O ile wcześniejsza generacja Mirai bardziej przypominała Priusa, o tyle nowej odsłonie bliżej do Lexusa.

Podczas pierwszej jazdy prezenter mógł spędzić większość czasu w ruchu londyńskim, ale to nie powstrzymało go od cieszenia się swoim nowym Mirai.