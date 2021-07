Rosjanie przeciążają silnik Łady. 10 tys. obr./min. to zdecydowanie za dużo [WIDEO]

Wysadzenie silnika nigdy nie jest dobrą oznaką, chyba, że robi powodem jest… w sumie to nigdy nie jest dobry pomysł. Rosjanie na swoim kanale Garage 54 na YouTube postanowili sprawdzić jak się zachowa silnik z Łady przy rozkręceniu go do 10 tys. obr./min., czyli mniej więcej tyle, co współczesne supersamochody mogą osiągnąć.

Silnik ten miał być zawsze prosty i funkcjonować w określonym zakresie obrotów. To nie jest wyczynowa jednostka. Awaria gwarantowana. Aby się jednak przekonać, co się stanie, Rosjanie stworzyli specjalne stanowisko do przetestowania silników Łady.

Założenie przy tworzeniu silnika Łady było takie, że po prostu ma działać. Po rozpędzeniu go do wspomnianych obrotów tłoki po prostu wystrzeliły. Silnik tak naprawdę przestał funkcjonować, bo zabrakło mu oleju do smarowania. Zapewne w przyszłości, jak pokazuje historia, na kanale pojawi się więcej oryginalnych pomysłów w wykonaniu tej grupy.