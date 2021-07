Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Są wyjątki? Można wyprzedzać rower lub traktor

W wielu miejscach na drodze pojawia się linia P-4 zwana też linią podwójną ciągłą. Co ona oznacza? Oddziela od siebie przeciwne kierunki ruchu i wskazuje, że na danym odcinku zabronione jest wykonywanie manewru wyprzedzania. Tylko czy w każdym przypadku? Na szczęście nie. Bo w przeciwnym razie podwójna ciągła musiałaby oznaczać powolną jazdę np. za rowerem lub traktorem. Co ważne, choć przepisy przewidują pewne wyjątki, te nie są bezwarunkowe.

REKLAMA

Zobacz wideo 38-latek z Rumunii został nagrany podczas niebezpiecznego manewru przez podlaską grupę SPEED

Jaki pojazd można wyprzedzić na podwójnej ciągłej? Każdy…

No dobrze, zatem kiedy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej? Kierowca musi dochować tak naprawdę dwóch obowiązków. Po pierwsze powinien zachować szczególną ostrożność. Po drugie nie może ani przekroczyć, ani najechać na linię na drodze. Jakiego użytkownika drogi można wyprzedzać na podwójnej ciągłej? Tak naprawdę każdego - rowerzystę, traktor, pojazd wolnobieżny albo inny samochód. Warunek jest jeden i wskazaliśmy go przed chwilą - należy zmieścić się w jednym pasie ruchu.

Mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

Tak określony wyjątek sprawia, że w większości przypadków na podwójnej ciągłej da się wyprzedzić wyłącznie rowerzystę - i to też przy szerszym pasie ruchu, bo kierowca powinien zachować od niego metrowy odstęp. Ile wynosi mandat za wyprzedzanie na podwójnej ciągłej? Przepisy niestety są mocno restrykcyjne. Kara grzywny wynosi 200 zł. W tym samym czasie do konta prowadzącego zostanie dopisanych aż 10 punktów karnych.

Jazda na słupki uratuje przed mandatem. Każdy musi teraz ją stosować

Podwójna ciągła i… zakaz wyprzedzania.

Są jednak sytuacje, w których na linii podwójnej ciągłej nie można wyprzedzić nawet wtedy, gdy samochód i rowerzysta mieszczą się na jednym pasie ruchu. Kiedy tak się dzieje? Przede wszystkim w czasie dojeżdżania do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniu - za wyjątkiem ronda.

Czy na podwójną ciągłą można najechać? Tak, ale nie w czasie wyprzedzania. Przepisy dają taką możliwość tylko w sytuacji, w której kierowca zostanie zmuszony do wykonania takiego manewru - wtedy mówimy jednak o omijaniu. Kiedy tak się dzieje? Wtedy gdy inny pojazd zostanie nieprawidłowo zaparkowany przy krawędzi jezdni lub w danym miejscu trwają roboty drogowe, ewentualnie doszło do zdarzenia drogowego - przez co jeden z pasów jest wyłączony z ruchu.