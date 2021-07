Od lipca obowiązują nowe zasady rejestracji pojazdów. I są to bardzo dobre wieści

Od początku 2021 r. mamy tylko 30 dni na zarejestrowanie samochodu nabytego w Polsce lub sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. Krótszy okres na dopełnienie formalności sprawia kierowcom nie lada problemy, bo w wielu urzędach trzeba czekać sporo ponad miesiąc. Jeśli kupując auto (zarówno nowe, jak i używane) nie zarejestrujemy (lub nie przerejestrujemy) go w ciągu 30 dni, czeka nas kara. Grzywna od starosty wynosi od 200 do 1000 zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który doprowadził do stłuczki

Co prawda w przypadku długiego czasu oczekiwania na wizytę w urzędzie fakt nabycia pojazdu można było zgłosić przez internet na stronie gov.pl, unikając kary, ale do tego potrzebny był profil zaufany. Nie wszyscy go posiadają. Narzekania kierowców przyniosły efekty.

Nowe zasady rejestracji samochodu

Od pierwszej połowy 2020 r. w związku z pandemią, która przeorganizowała prace urzędów, na zarejestrowanie i przerejestrowanie samochodu kierowcy mieli aż 180 dni. Prawo wydłużające czas na rejestrację przestało jednak obowiązywać na początku tego roku, przez co wróciliśmy do standardowych 30 dni. Jednak urzędy wciąż nie pracują w normalnym trybie, przez co czas oczekiwania na przejście drogi formalnej jest wydłużony. 30 dni to za mało, a nie można karać za niewykonanie rzeczy, której nie da się wykonać w terminie.

Dlatego od 1 lipca wydłużono czas, w jakim można dokonać rejestracji. Od kilku dni wynosi on 60 dni, ale tylko w przypadku samochodów używanych sprowadzonych z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Numer rejestracyjny nie jest daną osobową. Tak twierdzi sąd

To już kolejne zmiany. Zasady rejestracji zmieniły się też 4 czerwca

Opisane przepisy nie są jedynymi zmianami zasad rejestracji pojazdów, które weszły w życie w ostatnim czasie. Od 4 czerwca istnieje możliwość rejestracji nowych samochodów przez internet przez pracownika salonu - procesem rejestracji nie musi martwić się kierowca, bo całą procedurę może za niego przejść uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży. W imieniu klienta składa wniosek o rejestrację samochodu (lub innego pojazdu) przy użyciu formularza elektronicznego. Oczywiście wszystkie koszty związane z rejestracją ponosi kierowca, a nie salon.

Ile kosztuje zarejestrowanie samochodu?

Przy rejestrowaniu samochodu przez internet właściciel pojazdu jest zobowiązany do wniesienia takich samych opłat jak w przypadku rejestrowania go w wydziale komunikacji, tj.:

85 zł – opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,

13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,

75 zł – opłata za kartę pojazdu (jeśli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy),

oraz opłaty za tablice rejestracyjne:

80 zł – samochodowe,

40 zł – motocyklowe,

30 zł – motorowerowe,

1000 zł – indywidualne.

Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wniosku, tablice rejestracyjne i komplet dokumentów mogą zostać wysłane do właściciela pocztą, lub można odebrać je osobiście w wydziale komunikacji swojego urzędu.