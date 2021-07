Znamy ceny odświeżonej Dacii Duster. Nadal jest dosyć atrakcyjnie

Dacia Duster jest dosyć popularnym modelem rumuńskiego producenta. Chociaż przeszła właśnie kosmetyczne zmiany, to nadal mamy do czynienia z dobrze znanym modelem, którego ceny nie są aż tak odstraszające. W szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę, że auto ma dosyć szeroką ofertę silników, w tym również z fabrycznym układem LPG.

Dacia również oferuje cztery poziomy wyposażenia Access, Essential, Comfort i Prestige.

Dacia Duster 2021 fot. Dacia

Dacia Duster Access

W standardzie otrzymujemy tutaj elektryczne przednie szyby, 6 poduszek powietrznych, światła LED, czujnik zmierzchu i 16-calowe stalowe felgi. Na tym poziomie mamy jedynie jeden silnik i jest to benzynowa jednostka z oznaczeniem TCe 90 i 6-biegowa manualna skrzynia biegów. Za tę wersję silnikową i poziom trzeba zapłacić 49.900 zł

Dacia Duster Essential

Jest to wersja Access+, czyli w standardzie poza tym, co w niższej wersji otrzymamy również radio DAB, bluetooth, wejście AUX i USB, do tego relingi dachowe, składana tylna kanapa i regulowana ręcznie kierownica.

Tutaj mamy do wyboru już dwie jednostki, obie z manualną skrzynią biegów z sześcioma przełożeniami:

TCe 90 – 56.900 zł

TCe 100 LPG – 58.400 zł

Dacia Duster Comfort

Ponownie to, co mamy wcześniej, czyli Essential+. Standardowe wyposażenie obejmuje: ekran 8-calowy, radio DAB, klimatyzację manualną, wspomaganie parkowania tyłem, światła przeciwmgłowe, tempomat, szyby tylne elektryczne i podgrzewane lusterka boczne.

Dacia Duster 2021 fot. Dacia

Ponownie klienci będą mogli zamówić pojazd z tym poziomem wyposażenia jedynie z manualną skrzynią biegów. Mamy jednak do wyboru 3 silniki, w tym jednostkę z LPG:

TCe 90 – 64.100 zł

TCe 100 LPG – 65.600 zł

TCe 130 – 71.200 zł

Dacia Duster Prestige

Na tym poziomie wyposażenia robi się najciekawiej. Oczywiście jest to kwestia tego, że jest to najwyższa wersja. W standardzie obejmuje ona: nawigacja na 8-calowym ekranie, możliwość kopi lustrzanej telefonu, klimatyzacja automatyczna, system monitorowania martwego pola, kamera cofania, pakiet LOOK (przyciemniane szyby i chromowane listwy), felgi aluminiowe 17-calowe.

Dacia Duster 2021 fot. Dacia

Wersja Prestige oferuje 5 silników do wyboru i dwie skrzynie biegów – manualną sześcio biegową oraz automatyczną EDC. Niektóre wersje silnikowe mają również napęd 4x4, co akurat nie jest zaskoczeniem. Wygląda to następująco:

TCe 90 – 68.400 zł, manualna skrzynia

TCe 100 LPG – 69.900 zł, manualna skrzynia

TCe 130 – 75.500 zł, manualna skrzynia

TCe 150 – 86.000 zł, automatyczna skrzynia EDC

TCe 150 – 85.000 zł, manualna skrzynia, napęd 4x4

Blue dCi 115 – 78.500 zł, manualna skrzynia, diesel

Blue dCi 115 – 85.500 zł, manualna skrzynia, diesel, 4x4