Porzucona Toyota Yaris na plaży. Wynajem tego nie przewidywał

W Polsce, co raz popularniejsze jest krótkoterminowe wypożyczanie aut. Operatorzy takich pojazdów często dostają różne zgłoszenia bardziej lub mniej fantastyczne, ale to, co zrobił klient z Toyotą Yaris zasługiwało na opublikowanie na oficjalnym profilu na Facebooku Panek Carsharing, do którego należy samochód.

REKLAMA

Klient pozostawił wypożyczoną Toyotę na plaży we Władysławowie. Prawdopodobnie wjechał, nie mógł się wydostać i porzucił auto… na włączonym silniku. Operator pojazdu, chociaż zdziwiony wysłał ekipę do wyciągnięcia feralnego auta z opresji.

Panek wprowadza brytyjskie coupe do carsharingu. Wypożyczysz Jaguara na minuty

Teraz klient zostanie obciążony rachunkiem za holowanie, za złamanie regulaminu firmy i mandatem od policji. Pod postem na Facebooku pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy w stronę użytkownika, który tak pozostawił auto.