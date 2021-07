Najmocniejsza Cupra Formentor VZ5 ma prawie 400 KM, ale powstanie tylko 7 tys. sztuk

Cupra Formentor VZ5 to najmocniejsza odmiana, jaką Hiszpanie przygotowali w swojej ofercie. Najmocniejsza, najszybsza, ale też niestety najrzadsza - wersja VZ5 będzie limitowana do 7 tysięcy egzemplarzy.

Pięć cylindrów

VZ w nazwie tej, jak również poprzedniej, słabszej (acz 310-konnej) wersji, nawiązuje do hiszpańskiego "veloz", czyli szybki. Pod maskę wersji VZ5 trafił pięciocylindrowy silnik 2.5 TSI (podobną konstrukcję znajdziemy m.in. w Audi RS3) o mocy 390 KM przy obrotach między 5700 i 7000 rpm oraz maksymalny moment obrotowy równy 480 Nm od 2250 rpm. W połączeniu z siedmiobiegowym, dwusprzęgłowym automatem DSG samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,2 sekundy.

Sportowy napęd

Cupra Formentor VZ5 otrzymała m.in. adaptacyjne zawieszenie DCC, progresywne wspomaganie kierownicy i napęd na cztery koła. Dodatkowo technologia aktywnego rozkładu momentu obrotowego umożliwia dynamiczne rozłożenie napędu nie tylko między tylną i przednią oś, ale również między lewymi i prawymi kołami auta. Dzięki temu Formentor VZ5 ma charakteryzować się jeszcze większą przyczepnością i stabilnością jazdy. Kierowcy oczekujący typowo sportowych wrażeń z jazdy będą mogli skorzystać m.in. z trybu jazdy Drift. Trybów jazdy ogółem jest pięć (Comfort, Sport, Cupra, Individual, Offroad oraz Drift), a każde ustawienie ma wpływ na zachowanie się przepustnicy, skrzyni biegów, kierownicy, podwozia, systemu rozkładu momentu obrotowego, elektronicznego układu stabilizacji toru jazdy, a nawet na oświetlenie kabiny.

Jeszcze ostrzejszy wygląd

Cupra Formentor VZ5 dostał m.in. dodatkowe wytłoczenia maski czy detale z włókna węglowego. Specjalnie dla tej wersji przygotowano opcjonalny czarny grill w kolorze Sport Black Matt. Przedni splitter wykonany z włókna węglowego poza spełnianiem funkcji estetycznej zapewnia również dodatkowe chłodzenie powietrzem silnika. Włókno węglowe zostało także wykorzystane w takich elementach jak tylny dyfuzor czy poczwórny wydech. W 2022 roku powstanie dodatkowa, krótka seria wersji VZ5 w kolorze Taiga Grey. Jej wolumen produkcji ma wynieść jedynie 999 egzemplarzy.

Multimedia i wyposażenie

Projektanci wersji VZ5 dołożyli starań, by wnętrze samochodu oddawało jego sportowy charakter. Sportowa kierownica czy nisko osadzone, kubełkowe fotele CUP Bucket mają zapewnić intensywne doświadczenia z jazdy. Kierowca będzie mógł skorzystać m.in. z komend głosowych, aplikacji CUPRA Connect pozwalającej na zdalny wgląd w dane samochodu czy 12-calowego systemu multimedialnego obsługującego aplikacje Apple CarPlay i Android Auto przez system Wireless Full Link.

Premiera sprzedażowa modelu jest planowana na czwarty kwartał 2021 roku. Póki co nie znamy planowanych cen Formentora VZ5. Bazowa Cupra Formentor z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM i manualną skrzynią biegów kosztuje 117 700 zł. To zarazem najtańsza opcja w cenniku. 2-litrowa odmiana VZ o mocy 310 KM to wydatek 198 700 zł, a za wariant 1.4 E-Hybrid o mocy 245 KM zapłacimy 201 300 zł. Trudno więc powiedzieć ile będzie kosztowała topowa wersja, ale cena z pewnością przekroczy 250 tys. zł.

