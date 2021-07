Prawo jazdy na kampera? Zapomnij o C i D, a lepiej sprawdź DMC, bo pewnie możesz jechać

Moda na kampery trwa w najlepsze. Zarówno wypożyczalnie, jak i firmy sprzedające tego typu pojazdy przeżywają oblężenie. Powód? Każdy chce wyjechać na wakacje i zabrać ze sobą swój... hotel. I choć pomysł rzeczywiście wydaje się więcej niż sensowny, z jego realizacją może być pewien problem. I ten dotyczy prawa jazdy. Jakie uprawnienia trzeba mieć, aby móc prowadzić kampera? Wbrew obiegowej opinii wcale nie jest potrzebna kategoria C czy kategoria D na autobusy. Jeżeli prowadzący wybierze właściwy pojazd - a kluczem jest tu DMC, wystarczy mu standardowa kategoria B.

Gdzie można stanąć kamperem? Czy tylko na polach kempingowych?

Kiedy można prowadzić kampera z kategorią B?

Aby kamper mógł zostać objęty kategorią B, powinien spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze nie może zabrać na pokład więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Po drugie nie może mieć dopuszczalnej masy całkowitej przekraczającej 3500 kg. Czemu DMC jest takie kluczowe? Bo producenci w specyfikacji pojazdu podają masę kampera gotowego do jazdy - z paliwem, płynami eksploatacyjnymi i wagą przeciętnego kierowcy. I ta zazwyczaj jest określona na mniej więcej 2500 do 3000 kg. A jako że do wartości tej doliczyć trzeba bagaże, pasażerów, rowery, zapasy jedzenia czy np. klimatyzację, przekroczenie bariery 3,5 tony nie jest specjalnie trudne.

Ile wynosi mandat za złą kategorię prawa jazdy?

Co tak właściwie oznacza przekroczenie masy na poziomie 3,5 tony dla kierowcy, który ma prawo jazdy kategorii B? Prowadzenie takiego kampera to wykroczenie. Jazda bez właściwych uprawnień oznacza mandat wynoszący 500 zł. Co więcej, prowadzący nie będzie mógł też kontynuować jazdy, a w razie popełnienia wykroczenia po raz kolejny, sprawa trafi pewnie do sądu. Skąd policja będzie wiedzieć, że kamper przekroczył masę dopuszczoną kategorią B? Funkcjonariusze zajrzą do dowodu rejestracyjnego, gdzie może być wpisane DMC o wyższej wartości, ewentualnie zważą pojazd przy użyciu urządzeń pomiarowych.

Jak zatem zadbać o to, aby nie przekroczyć DMC na poziomie 3,5 tony w przypadku kampera? Metod jest kilka. Kierowca może iść jednak dwutorowo. Pierwszy tor dotyczy samego pojazdu - warto kupić lub wynająć taki, w którym producent już na etapie produkcji pomyślał o oszczędnościach masy na materiałach. I co ważne taki, który w dowodzie rejestracyjnym ma wpisane DMC wynoszące mniej niż 3500 kg. Drugi tor odnosi się do planowania - planowania rzeczy, które muszą pojechać razem z rodziną na wyjazd. Warto zastanowić się np. nad ciężkim grillem czy rowerami. Na miejscu można kupić grill przenośny, a rowery wynająć. Dzięki temu kierowca nie będzie się musiał obawiać ważenia auta w trasie.