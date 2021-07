Łada Niva uległa większej ilości błota i wody, ale i tak ożyła [WIDEO]

Łada Niva jest produkowana od 1977 roku i prawie nie przeszła większych zmian od tamtej pory. Uznawana jest również za pojazd, który radzi sobie całkiem nieźle w terenie. Do tego jest tania.

Jonny z The Late Brake Show wziął ostatnio do recenzji najnowszą Ładę Nivę. Opowiadał o wyposażeniu, prowadzeniu itd. Aż w pewnym momencie podczas testów wjechał w miejsce gdzie było więcej wody i błota. Auto utknęło i trzeba było je wyciągnąć. Myli się jednak ten, kto sądzi, że to był koniec radzieckiego cudu techniki. Niva jest nieśmiertelna. Wyczyszczono, co trzeba, wysuszono i o własnych siłach wróciła do domu.

Oczywiście woda gdzieniegdzie została i trzeba było rozebrać kilka części, ale w ogólnym rozrachunku Niva byłą nadal sprawna.

Łada Niva posiada silnik o pojemności 1,7 litra z wtryskiem paliwa firmy Bosch. Moc, jaką dysponuje to 86 KM i 129 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna wynosi jedynie 144 km/h.

Zaletą Łady jest to, że jeśli chociaż trochę się zna na mechanice jest w stanie większość rzeczy naprawić sam.