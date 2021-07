Pęknięta szyba w samochodzie. Co dalej?

Do uszkodzenia szyby w samochodzie wystarczy sekunda. Kamyk wystrzelony spod kół poprzedzającego auta uderza i tworzy wyżłobienie. To z czasem i pod wpływem naprężeń np. temperaturowych rozchodzi się tworząc tzw. pająka. Skutek? Samochód de facto staje się niesprawny technicznie. Tym samym prowadzący nie powinien kontynuować jazdy. Z czego wynika niesprawność? Raczej mało prawdopodobne jest to, że szyba rozleci się w drobny mak. We współczesnych autach głównie chodzi o możliwość powstawania refleksów świetlnych podczas jazdy nocą - pęknięcie rozprasza bowiem światło i może oślepiać prowadzącego.

Pęknięta szyba w samochodzie a kontrola drogowa

Pęknięta szyba w samochodzie oznacza dla właściciela dwa typy represji. Pierwszy pojawia się w czasie kontroli drogowej. Funkcjonariusze praktycznie od razu zauważą poważne uszkodzenia szyb, a to będzie skutkować odebraniem dowodu rejestracyjnego. Na tym jednak nie koniec, bo policjant może też ukarać kierowcę mandatem karnym wynoszącym od 20 do 500 zł, a do tego orzec nawet, że auto nie nadaje się do dalszej jazdy. W efekcie będzie musiało kontynuować podróż na lawecie. Drugi typ represji? Ten pojawi się w stacji kontroli pojazdów.

Szyba w samochodzie musi być czysta. Jeśli nie jest, można dostać 500 zł mandatu

Pęknięta szyba w samochodzie w czasie przeglądu? To brak pieczątki!

Gdy samochód z pękniętą szybą pojawi się na corocznym przeglądzie technicznym, diagnosta nie powinien przedłużyć ważności badania. Pęknięta szyba stanowi poważne naruszenie wymogów technicznych. Do czasu jej wymiany pojazd nie powinien zatem przejść kontroli - i stosowna adnotacja pojawi się w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Kiedy pękniętą szybą w samochodzie kierowca nie musi się przejmować? Latami można jeździć z wyżłobieniami, które są niewielkie i powstały poza polem widzenia kierowcy - do takich uszkodzeń nie doczepiają się zazwyczaj policjanci czy diagności.

Ile kosztuje wymiana pękniętej szyby w samochodzie?

Pękniętą szybę w samochodzie lepiej jest naprawić czy wymienić? Naprawiać tak naprawdę da się wyłącznie punktowe odpryski, które jeszcze nie rozeszły się w pająka - koszt procedury to zazwyczaj 100 zł. Pająk lub odprysk powstający zbyt blisko krawędzi szyby, kwalifikuje ją tak naprawdę wyłącznie do wymiany. Ile kosztuje wymiana? Standardowe szyby przednie zostaną wycenione na kwotę wynoszącą od 350 do 500 zł. Podgrzewane szyby współpracujące np. z kamerami i systemami GSM mogą już jednak kosztować nawet ponad 2 tys. zł. A to sprawia, że podczas przedłużania polisy OC, kierowca powinien pomyśleć o polisie chroniącej szyby. Szczególnie że tak kosztuje już 80 - 90 zł rocznie.