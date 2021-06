Żółte Ferrari F40 driftujące po polnej drodze. Bo auto jest do jazdy, a nie do stania w garażu [WIDEO]

Na YouTube pojawiło się nagranie na kanale TheTFJJ, gdzie żółte Ferrari F40 jeździ po nieutwardzonej drodze z dużą prędkością.

Na wideo widać, jak za włoskim superautem unoszą się kłęby kurzu. Po kilku okrążeniach kierowca zjechał ostrożnie na trawę, by po jakimś czasie tam kręcić bączki. Przez cały czas widać, że nic sobie nie robi z kurzu i kamieni, które mogą uszkodzić ten wyjątkowy model.

F40 zasilane jest silnikiem V8 o pojemności 2,9 L. W aucie wprowadzono kilka modyfikacji, po pierwsze wydech nie jest oryginalny, również żółty odcień i szare grafiki też zostały później dodane. Zainstalowano również tylny spojler w stylu GTi tylny dyfuzor z włókna węglowego.

Wspomniane Ferrari już kiedyś trafiło z nagraniem do internetu. W 2016 roku właściciel jeździł nim po torze. Najwyraźniej według niego auta, nawet klasyczne i drogi, powinny robić to, do czego zostały stworzone, czyli do jazdy i zabawy.