Toyota Yaris Cross debiutuje w Polsce. Jeszcze jej nie ma, a już zamówiono 450 egzemplarzy "w ciemno"

Toyota Yaris Cross bazuje na tej samej płycie co miejski Yaris - modułowej platformie GA-B z serii TNGA, która zapewnia wysoki poziom sztywności nadwozia i dobrze wyważoną konstrukcję, co przekłada się na bardzo dobre właściwości jezdne. Oba auta mają identyczny rozstaw osi, ale Yaris Cross jest wyraźnie dłuższy - mierzy 4,18 m czyli jest dłuższy od swojego miejskiego brata o 24 centymetry. Trzeba też zwrócić uwagę na prześwit - Yaris Cross może się pochwalić prześwitem 17 centymetrów. Znacznie bliżej mu w tej kwestii do RAV4 (19 cm) niż do Yarisa (13 cm).

Toyota Yaris Cross mimo, że bazuje na typowo miejskim przedstawicielu segmentu B, jest zaskakująco spora. Auto jest dość masywne, przestronne w środku i ma pojemny bagażnik o pojemności 397 litrów (z podwójną podłogą w wersji z napędem na przednią oś). To o 20 litrów więcej od C-HR'a, który jest przecież pozycjonowany nieco wyżej. Yaris Cross również zaskakuje wyglądem. Ma niewiele wspólnego z miejskim Yarisem, a terenowo stylizowane zderzaki i dokładki dodają mu bardziej "dorosłego" charakteru.

Napęd na cztery koła inspirowany RAV4

Toyota Yaris Cross jest dostępna z układem hybrydowym czwartej generacji i inteligentnym elektrycznym napędem na cztery koła AWD-i. Przednie koła napędzane są przez silnik spalinowy, a tylne - przez zamontowany na tylnej osi silnik elektryczny. To rozwiązanie z Toyoty RAV4, które zapewnia bardzo dobrą przyczepność na śliskiej nawierzchni i ułatwia poruszanie się po nierównych drogach. Wersja AWD-i otrzymuje zawieszenie wielowahaczowe z tyłu oraz systemy wspierające jazdę poza asfaltem – selektor trybów jazdy w terenie, Trail Mode oraz system wspomagający zjazd ze wzniesienia. Co ciekawe, blisko połowa zarezerwowanych w ciemno Yarisów Cross ma właśnie napęd AWD-i, a aż 75 proc. wszystkich zamówień dotyczy modeli z napędem hybrydowym.

Pięć wersji wyposażenia

Nowy Yaris Cross jest dostępny w wersjach Active, Comfort, Executive, uterenowionej Adventure i limitowanej Premiere Edition. Dla każdej wersji można wybierać spośród palety 8 lakierów oraz 12 dwukolorowych kombinacji z czarnym, złotym lub białym dachem.

W podstawowej wersji Active samochód dysponuje systemem multimedialnym Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, złączem Apple CarPlay i Android Auto oraz usługami łączności Toyota Connected Car. Wersja ta obejmuje także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense najnowszej generacji, zawierający m.in. układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall. Kierowca ma do dyspozycji kolorowy 4,2-calowy ekran na tablicy wskaźników, elektryczne, podgrzewane lusterka, klimatyzację manualną lub automatyczną dla wersji hybrydowej, podłokietnik, a także światła LED do jazdy dziennej. Do opcjonalnego wyposażenia należy m.in. nowy zaawansowany asystent parkowania Toyota Teammate oraz 7-calowy kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników.

Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 74 900 zł, a z napędem hybrydowym od 88 900 zł.

Wersja Premiere Edition

Premiere Edition to najwyższa wersja Yarisa Cross, którą wyróżniają elektrycznie unoszone i otwierane bezdotykowo pokrywa bagażnika, wyświetlacz head-up oraz skórzana tapicerka. Auto w tej wersji ma dwukolorowe nadwozie i możliwość rozbudowania systemu multimedialnego o nagłośnienie klasy premium marki JBL. Auto w tej wersji kosztuje od 122 900 zł i będzie dostępne wyłącznie w 2021 roku.

Toyota Yaris Cross - silniki

Gama napędów obejmuje benzynowy silnik Dynamic Force 1.5 o mocy 125 KM, dostępny z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, oraz układ Hybrid Dynamic Force oparty na silniku 1.5 o łącznej mocy 116 KM. Napędy do Yarisa Cross, podobnie jak do Yarisa hatchbacka produkowane są w Polsce.

