e-TOLL już działa. Przy bramkach na A2 i A4 powstały nowe pasy. Jak się zarejestrować?

24 czerwca uruchomiono nowy system poboru opłat za przejazd pojazdami ciężkimi (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL.

Jak korzystać z e-TOLL?

W e-TOLL najprościej zarejestrować się przez Internetowe Konto Klienta (IKK). Trzeba wybrać sposób przekazywania danych do systemu (OBU, ZSL lub aplikacja mobilna) i określić sposób płatności za przejazd. Dowiedz się jak to zrobić na etoll.gov.pl

Kierowca sam decyduje, w jaki sposób przekazywać dane do systemu. Jest na to kilka sposobów:

• aplikacja mobilna e-TOLL PL

Można ją bezpłatnie pobrać w sklepach Google Play lub AppStore. Aplikacja jest dostosowana do współpracy z urządzeniami mobilnymi, które bazują na systemie Android (min. 6.0, zalecany 11+) i IOS (13+). Jeśli kierowca przewozi towary wrażliwe, które podlegają obowiązkowi monitorowania w systemie SENT, również może pobrać aplikację. Od 1 listopada 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu SENT. Aplikacja Kierowcy SENT GEO przestanie działać.

• OBU

Urządzenie OBU można nabyć bezpośrednio u operatorów OBU. Pełna lista operatorów i urządzeń jest dostępna na etoll.gov.pl.

• ZSL

Należy sprawdzić, czy system ZSL zainstalowany już w pojeździe jest kompatybilny z systemem e-TOLL i poprosić operatora o uruchomienie usługi.

W ramach e-TOLL będzie możliwość skorzystania z Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).

Ważne informacje na temat e-TOLL