Obowiązkowe wyposażenie samochodu w Europie. Na liście m.in. Chorwacja, Włochy i Grecja

Polacy z uwagi na warunki pandemiczne w tym roku ponownie chętnie będą podróżować za granicę własnym samochodem. Jak przygotować auto do wakacji? Podstawą jest oczywiście stan techniczny pojazdu. Warto upewnić się czy hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy oraz silnik nie borykają się z usterkami. Poza tym właściciel samochodu musi sprawdzić klimatyzację, zadbać o właściwy stan płynów eksploatacyjnych oraz pamiętać o ważnym przeglądzie i ubezpieczeniu OC. Czy to koniec? Niestety nie. Bo pozostaje jeszcze kwestia związana z obowiązkowym wyposażeniem samochodu - a każdy kraj ma inne zapisy w tej kwestii.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu

No dobrze, ale czy warto inwestować w niwelowanie różnic w obowiązkowym wyposażeniu samochodów między Polską a innymi państwami? Pytanie jest o tyle zasadnicze, że jesteśmy członkiem konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym ratyfikowanej w roku 1986. I większość kierowców jest zdania, że na jej podstawie za granicą wymagane mogą być tylko te elementy, które są niezbędne w Polsce - w przypadku aut zarejestrowanych nad Wisłą. Ile w tym prawdy? Częściowo jest to zgodne ze stanem faktycznym - ale tylko częściowo. Bo konwencja daje możliwość poszczególnym państwom narzucić dodatkowe wymagania. To raz.

Dwa, będąc w obcym kraju i nie znając tamtejszego języka, lepiej nie dyskutować z policjantami. Zasada jest taka sama jak w Polsce - czy się zgadzasz z funkcjonariuszami, czy nie, więcej ugrasz próbując znaleźć z nimi wspólne stanowisko, niż negując ich racje. Skutek? Różnice w wyposażeniu lepiej zniwelować - to nie kosztuje dużo, a może zaoszczędzić i dużą ilość czasu, i gotówki.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu w najpopularniejszych kierunkach wakacyjnych Polaków

Chorwacja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka,

komplet zapasowych żarówek.

Włochy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

kamizelka odblaskowa,

zalecane: apteczka, gaśnica.

Węgry - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

apteczka,

trójkąt ostrzegawczy,

linka holownicza,

kamizelka odblaskowa,

zalecane: gaśnica, komplet zapasowych żarówek.

Grecja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka,

gaśnica.

Francja - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa (musi być przewożona w kabinie),

trójkąt ostrzegawczy,

komplet zapasowych żarówek,

zabezpieczenie antywłamaniowe,

zewnętrzne lusterko wsteczne,

plakietka o ograniczeniu prędkości,

zalecane: apteczka.

Hiszpania - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

kask w przypadku motocykla,

zalecane: komplet zapasowych żarówek, zabezpieczenie antywłamaniowe, apteczka i gumowe rękawice, gaśnica.

Bułgaria - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

gaśnica,

zalecane: komplet zapasowych żarówek, zabezpieczenie antywłamaniowe.

Niemcy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

komplet zapasowych żarówek,

gaśnica.

Czechy - obowiązkowe wyposażenie samochodu:

to jeden z bardziej restrykcyjnych krajów!

kamizelka odblaskowa,

trójkąt ostrzegawczy,

apteczka i gumowe rękawice,

komplet zapasowych żarówek,

komplet zapasowych bezpieczników,

koło zapasowe,

klucz do kół,

podnośnik.