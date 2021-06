Pierwszy weekend wakacji, a na mapie policji już dziesięć punktów. Każdy to tragedia

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia

- komentuje policja. To już kolejny rok, w którym policja publikuje taką mapę i aktualizuje ją codziennie. Niestety, każdego dnia pojawiają się na niej nowe punkty, a każdy to tragedia. Po pierwszym weekendzie tegorocznych wakacji już jest na niej dziesięć lokalizacji.

To dopiero początek. Tak mapa wyglądała rok temu

Zeszłoroczną mapę po raz ostatni policja opublikowała 1 września. Zaznaczano na niej aż 437 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Podano wtedy, że w sumie doszło do 5 387 wypadków. Ofiary śmiertelne widać widać na poniższej dającej do myślenia mapie. Równie przerażająca jest liczba rannych, która wyniosła 6 242. W 2020 r. było i tak bezpieczniej niż w 2019 r., kiedy to doszło odnotowano wyraźnie wyższe wyniki w każdej z tych trzech kategorii - liczba wypadków była wyższa o 13 proc., zabitych o 18 proc., a rannych o 15 proc. Miejmy nadzieję, że rok 2021 r. podtrzyma trend poprawiającego się bezpieczeństwa.

Policyjna mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym (stan na 1 września 2020) fot. policja.pl

To od każdego z nas zależy, ile punktów będzie na mapie

Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii. Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas. Dlatego przypominamy osiem najważniejszych zasad, o których powinien pamiętać każdy kierowca, który rusza w trasę:

Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych. Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach. Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami. Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach. Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu. Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem. Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży.