Sąd potwierdza. Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą zakładać blokad i odholowywać aut

To powrót do Katowic i głośnej sprawy sprzed dwóch lat. Jedna ze spółdzielni mieszkaniowych ze stolicy województwa śląskiego postanowiła wypowiedzieć wojnę źle parkującym kierowcom. I to dosłownie. Wynajęto firmę, której zadaniem było zakładanie blokad na koła, a czasem i odholowywanie samochodów. Na koszt kierowcy. Ci bardzo szybko zaczęli protestować, a sprawą zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

I stanęła po stronie kierowców

W pozwie prokurator powołał się na sprzeczność wskazanych zapisów umowy z obowiązującymi przepisami prawa. Między innymi prokurator wskazał, iż żaden przepis prawa nie pozwala spółdzielniom mieszkaniowym, czy też wynajętym przez nie osobom fizycznym lub prawnym, na stosowanie blokad na koła pojazdu. Uprawnienia takie natomiast posiada zgodnie z prawem policja i straż miejska

- podkreślała prokuratura. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód uznał racje kierowców i prokuratury. W wyroku z października 2020 r. unieważnił warunki umowy, wskazując, że środki stosowne przez spółkę są sprzeczne z dobrymi obyczajami i przekroczona została granica swobody umów przez strony umowy. Do teraz był to wyrok nieprawomocny, ale II instancja, Sąd Okręgowy w Katowicach, właśnie utrzymała w mocy poprzedni wyrok.

Polskie przepisy. Kiedy samochód może zostać odholowany?

Służby miejskie odholują nasz samochód w następujących sytuacjach:

samochód został zaparkowany w miejscu oznaczonym specjalną tabliczką informującą o możliwości odholowania. Auto zostanie w takim przypadku odholowane, nawet jeżeli zostało zaparkowane w sposób, który nie powoduje zagrożenia;

samochód został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu. W takim przypadku pojazd zostanie odholowany także w przypadku, gdy konkretne miejsce nie zostało oznaczone tabliczką ostrzegającą o możliwości odholowania pojazdu;

samochód został zaparkowany w miejscu dla inwalidów bez stosownej karty parkingowej;

stan samochodu zagraża bezpieczeństwu, powoduje uszkodzenie drogi lub zagraża środowisku;

właściciel samochodu nie ma potwierdzenia opłacenia składki OC, a samochód jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem Unii Europejskiej, EFTA ani w Szwajcarii;

samochód przekracza dopuszczalne wymiary, masę lub nacisk osi;

samochodem kierowała osoba nietrzeźwa i nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, np. poprzez przekazanie go innej osobie;

samochodem kierowała osoba nieposiadająca stosownych uprawnień albo której zatrzymano prawo jazdy, a nie da się go zabezpieczyć w żaden inny sposób, np. poprzez przekazanie go innej osobie;

samochód jest zaparkowany w odpowiednim miejscu, ale utrudnia akcję ratunkową np. interwencję straży pożarnej albo przejazd karetki. W tym przypadku samochód zostanie odholowany, ale kierowca nie zostanie obciążony kosztami odholowania.

Kiedy samochód nie może zostać odholowany?

Istnieją też sytuacje, kiedy służby miejskie nie odholują samochodu, mimo że został zaparkowany w nieodpowiednim miejscu. Tak się stanie, gdy:

samochód został zaparkowany w nieodpowiednim miejscu, ale nie blokuje przejazdu i stwarza zagrożenia bezpieczeństwa. W okolicy nie ma też tabliczki informującej o możliwości odholowania pojazdu;

samochodem kierowała osoba nietrzeźwa lub bez uprawnień, ale auto może zostać zabrane przez inną osobę. Przykładowo pasażera.

