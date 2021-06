Rolls-Royce oddaje hołd kapitanowi George'owi Eystonowi. Limitowane modele na horyzoncie

Rolls Royce wprowadza nową limitowaną edycję modeli Wraith i Dawn Black Badge, aby uczcić rekordy prędkości na lądzie ustanowione przez kapitana George'a Eystona pod koniec lat 30. XX wieku dwusilnikowym Thunderboltem.

Rolls-Royce Landspeed Collection Rolls-Royce

Wraith i Dawn Black Badge Landspeed Collection posiadają detale poświęcone tym rekordom. Powstanie konkretna liczba tych dwóch modeli – 35 egzemplarzy dla Wraitha i 25 dla Dawna.

Specjalne edycje modeli posiadają dwukolorowe nadwozie, składające się z Black Diamond Metallic z nowym kolorem na zamówienie, zwanym Bonneville Blue. Ten drugi w świetle przechodzi od jasnoniebieskiego do niemal srebrnego, czym ma nawiązywać do Thunderbolta.

Rolls-Royce Landspeed Collection Rolls-Royce

Rolls-Royce dodał również dwukolorowe akcenty – żółto-czarne, które umiejscowił na zderzaku i mają być nawiązaniem do czarnej strzałki z żółtym kółkiem na oryginalnym pojeździe kapitana.

Nowy Wraith Landspeed wyposażony jest również w podsufitkę Starlight Headliner, która przedstawia nocne niebo z 16 września 1938 r., kiedy to został Eyston ustanowił swój trzeci rekord prędkości na lądzie – 575.335 km/h. Aby uzyskać taki efekt zastosowano 2117 indywidualnie rozmieszczonych światłowodów, co sprawia, że jest to najwięcej „gwiazd" w Wraithcie, jaka kiedykolwiek się pojawiła.

Inne elementy nawiązujące do tamtych dni to drewniana okleina na desce rozdzielczej z motywem popękanej ziemi, natomiast na konsoli środkowej widać sylwetki Thunderbolta z wynikami rekordów, a za siedzeniami tylnymi widnieje zarys gór Silver Island.

Thunderbolt Eystona zasilany był dwoma silnikami lotniczymi V12 Rolls-Royce R, o mocy ponad 2000 KM każdy. Firma wyprodukowała jedynie 19 takich jednostek. Wcześniej wykorzystywane były w hydroplanach. Obecnie znajdują się w Royal Air Force Museum w Londynie. Samo auto zostało zniszczone w 1946 roku, kiedy budynek, w którym stał spłonął.