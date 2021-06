Zapomnisz okularów, a masz w prawie jazdy wpis w rubryce 12? Mandat to 500 zł

Bardzo rzadko się o tym mówi, ale prawo jazdy kategorii B nie zawsze jest równe prawie jazdy kategorii B. Powód? Tym jest rubryka 12 wskazująca na ograniczenia stosowane w przypadku konkretnych kierowców. Ograniczenia w prawie jazdy są w pierwszej kolejności powiązane ze stanem zdrowia - wykazanym na podstawie zaświadczenia od lekarza. I jeżeli medyk wskaże słaby wzrok, w dokumencie może pojawić się kod 01.06 - oznacza konieczność zakładania w czasie prowadzenia okularów lub szkieł kontaktowych. Kod zaczynający się od cyfr 02 wskazuje na wadę słuchu i konieczność noszenia aparatu słuchowego, podczas gdy 03 mówi o problemach z narządami ruchu.

Prawo jazdy i rubryka 12. Ograniczenia nie tylko zdrowotne

Warto pamiętać o tym, że choć ograniczenia w prawie jazdy zapisane w rubryce 12 na ogół wynikają ze stanu zdrowia, mogą być też powodowane przez wiele innych czynników. Przykład? Organ nadający uprawnienia do kierowania pojazdami może za ich pomocą określić maksymalną prędkość jazdy prowadzącego, wskazać że powinien on prowadzić np. wyłącznie auto posiadające automatyczną skrzynię biegów czy nie może poruszać się autostradami. W jaki sposób policja sprawdza stosowanie się do tych ograniczeń? Głównie w czasie kontroli drogowych. Ich obecność funkcjonariusze sprawdzają w dokumencie lub bazie CEK.

Rubryka 12: nie spełniasz wymogu? Mandat 500 zł!

Co się stanie w sytuacji, w której rubryka 12 wskazuje na konieczność noszenia okularów w czasie jazdy, ale prowadzący ich nie założył - bo np. zostały w domu? Ma poważny problem. Szczególnie że stan faktyczny jest taki, że kieruje samochód jakby bez... uprawnień. Skutkiem będzie zatem 500-złotowy mandat oraz brak możliwości dalszej jazdy. Do momentu, w którym prowadzący nie spełni warunków określonych przez prawo jazdy, auto będzie musiało pozostać na poboczu. Czy konsekwencje zawsze są tak daleko idące? Czasami funkcjonariusze wykazują się zdecydowanie wyższym poziomem pobłażliwości i kończą postępowanie na upomnieniu.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - pełna lista kodów

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 01 wymagana korekta wzroku

01.01 - okulary.

01.02 - soczewki kontaktowe.

01.03 -szkła ochronne.

01.04 - szkło matowe.

01.05 - przepaska na oko.

01.06 - okulary lub szkła kontaktowe.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 02 wymagana korekta słuchu

02.01 - aparat słuchowy jedno uszny.

02.02 - aparat słuchowy obu uszny.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 03 wymagane używanie protez narządu ruchu podczas jazdy

03.01 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej.

03.02 - proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 05 wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu

05.01 - jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu).

05.02 - jazda tylko w obrębie określonego obszaru administracyjnego (np. 05.02.nazwa miasta).

05.03 - jazda bez pasażerów.

05.04 - jazda z prędkością nie większą niż ......... km/h.

05.05 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy.

05.06 - bez prawa ciągnięcia przyczepy.

05.07 - bez prawa jazdy po autostradach.

05.08 - zakaz spożywania alkoholu.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 10 wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów

10.01 - ręczna zmiana biegów.

10.02 - bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A).

10.03 - zmiana biegów sterowana elektronicznie.

10.04 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów.

10.05 - bez przekładni dodatkowej.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 15 wymagana modyfikacja sprzęgła

15.01 - zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów.

15.02 - sprzęgło sterowane ręcznie.

15.03 - sprzęgło automatyczne.

15.04 - składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 20 wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym

20.01 - zmodyfikowany pedał hamulca.

20.02 - powiększony pedał hamulca.

20.03 - pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą.

20.04 - pedał hamulca pod całą stopę.

20.05 - wychylny pedał hamulca.

20.06 - ręcznie sterowany hamulec roboczy.

20.07 - maksymalne użycie wzmocnionego hamulca roboczego.

20.08 - maksymalne użycie hamulca awaryjnego zintegrowanego z hamulcem roboczym.

20.09 - zmodyfikowany hamulec postojowy.

20.10 - elektrycznie sterowany hamulec postojowy.

20.11 - nożny hamulec postojowy.

20.12 - składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą.

20.13 - hamulec obsługiwany kolanem.

20.14 - elektrycznie sterowany hamulec roboczy.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 25 wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia

25.01 - zmodyfikowany pedał przyspieszenia.

25.02 - pedał przyspieszenia pod całą stopę.

25.03 - wychylny pedał przyspieszenia.

25.04 - przyspieszenie sterowane ręcznie.

25.05 - przyspieszenie sterowane kolanem.

25.06 - serwoprzyspieszacz.

25.07 - pedał przyspieszenia po lewej stronie pedału hamulca.,

25.08 - pedał przyspieszenia po lewej stronie.,

25.09 - składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 30 wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia

30.01 - pedały równoległe.

30.02 - pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie.

30.03 - przesuwne pedały hamowania i przyspieszenia.

30.04 - pedały hamowania i przyspieszenia z przesuwem i szyną.

30.05 - składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia.

30.06 - wypiętrzona podłoga.

30.07 - przegroda z boku pedału hamulca.

30.08 - przegroda na protezę lub szynę z boku pedału hamulca.

30.09 - przegroda pod pedałami hamowania i przyspieszenia.

30.10 - podparcie pięty lub nogi.

30.11 - elektryczne sterowanie hamowaniem i przyspieszaniem.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 35 wymagane modyfikacje urządzeń sterowania

35.01 - urządzenia sterowania obsługiwane bez negatywnego wpływu na kierowanie i obsługę.

35.02 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni).

35.03 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów lewą ręką.

35.04 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów prawą ręką.

35.05 - urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 40 wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym

40.01 - zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,

40.02 - układ kierowniczy z aktywnym wspomaganiem,

40.03 - układ kierowniczy z systemem rezerwowym (sprzężeniem zwrotnym),

40.04 - wydłużona kolumna kierownicy,

40.05 - zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),

40.06 - wychylne koło kierownicy,

40.07 - pionowe koło kierownicy,

40.08 - poziome koło kierownicy,

40.09 - kierowanie nożne.

40.10 - alternatywny system kierownicy (drążek).

40.11 - gałka na kierownicy.

40.12 - szyna ortopedyczna ręki na kole kierownicy.

40.13 - ze stawem szynowym.

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 42 wymagane modyfikacje lusterka wstecznego

42.01 - zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe.

42.02 - zewnętrzne lusterko na wysięgniku.

42.03 - dodatkowe zewnętrzne lusterko pozwalające na obserwację ruchu.

42.04 - panoramiczne wewnętrzne lusterko.

42.05 - lusterko do obserwacji martwych pól.

42.06 - elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko (lusterka).

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 43 wymagane modyfikacje fotela kierowcy

43.01 - fotel kierowcy na dobrej wysokości obserwacyjnej i w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,

43.02 - fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,

43.03 - fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,

43.04 - fotel kierowcy z podłokietnikiem,

43.05 - wydłużone szyny prowadzące fotela kierowcy,

43.06 - zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,

43.07 - pas bezpieczeństwa szelkowy;

Symbole ograniczeń w prawie jazdy - 44 wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów

44.01 - hamulec z pojedynczym sterowaniem,

44.02 - zmodyfikowany hamulec ręczny,

44.03 - zmodyfikowany hamulec nożny,

44.04 - zmodyfikowana rączka przyspieszenia,

44.05 - ręczna zmiana biegów i ręczne sprzęgło,

44.06 - zmodyfikowane lusterko wsteczne,

44.07 - zmodyfikowane wskaźniki kontrolne (kierunkowskazy, lampy hamulca),

44.08 - wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej;

Symbole ograniczeń w prawie jazdy:

45 -wyłącznie motocykle z koszem,

50 - dla określonego pojazdu/nadwozia,

51 - dla określonego pojazdu/tablicy rejestracyjnej,

70 -wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,

71 - wtórnik prawa jazdy,

72 - ograniczenie kategorii A do kategorii A1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

73 - ograniczenie kategorii B do kategorii B1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

74 - ograniczenie kategorii C do kategorii C1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

75 - ograniczenie kategorii D do kategorii D1 w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

76 - ograniczenie kategorii C+E do kategorii C1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

77 - ograniczenie kategorii D+E do kategorii D1+E w odniesieniu do konkretnych pojazdów,

78 - wyłącznie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów,

95 - potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

96 - potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów.

101- wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu,

102 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy,

103 - wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy,

104 - wymiana prawa jazdy kategorii M, z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi,

105 - wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej, z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;

106 - zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy,

107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia.