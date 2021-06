Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia prędkości? Jest kilka takich sytuacji

Zasady dotyczące ograniczeń prędkości mieszczą się w ramach jednej z pierwszych lekcji na kursie nauki jazdy. Ich podstawa? Ograniczenia prędkości wyznaczają znaki, a te obowiązują do najbliższego skrzyżowania. Oczywiście polski system prawny nie byłby polskim systemem prawnym, gdyby nie postanowił nieco skomplikować tych zasad. I tak na drogach pojawia się szereg wyjątków, w których najbliższe skrzyżowanie wcale nie odwołuje ograniczenia prędkości. A ich znajomość jest kluczowa - może ustrzec kierowcę nie tylko przed mandatem karnym, ale i utratą prawa jazdy.

REKLAMA

Zbyt dużo osób w samochodzie? Mandat to raz. Utrata prawa jazdy dwa!

Ograniczenie do skrzyżowania, a skrzyżowanie to…

No dobrze, ale zanim zajmiemy się wyjątkami, warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Klasyczne ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 jest obowiązujące do najbliższego skrzyżowania. Nie każde połączenie dróg jest jednak skrzyżowaniem... Skrzyżowaniem jest przede wszystkim przecięcie się dwóch dróg posiadających jezdnię. Tym samym skrzyżowaniem nie jest np. przecięcie, połączenie lub rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną - i takie połączenie dróg nie odwołuje ograniczenia prędkości. Warto o tym pamiętać!

Ujęcie z drona pokazujące obecnie funkcjonujący dojazd ul. Żywiecką do skrzyżowania z ul. Górską MZD

Polskie prawo jest zawiłe. Dlatego świetnie zna przypadek, w którym nawet skrzyżowanie - rozumiane jako przecięcie dwóch dróg asfaltowych - nie odwołuje ograniczenia prędkości. A tak dzieje się głównie w przypadku dróg dwujezdniowych. W sytuacji, w której skrzyżowanie pojawia się, jednak po stronie pasów ruchu w przeciwnym kierunku, tylko na nich odwołuje ograniczenie prędkości!

Kiedy skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenia prędkości?

Pierwszym i chyba najczęściej spotykanym przypadkiem jest wyznaczenie strefy ograniczonej prędkości - w takim przypadku znak ograniczenia pojawia się na białej tablicy. Strefy najczęściej pojawiają się w centrach miast, ewentualnie na osiedlach mieszkalnych. I tak naprawdę mają jeden cel - chodzi o poprawę bezpieczeństwa pieszych. Strefę ograniczonej prędkości odwołuje nie skrzyżowanie, a znak koniec strefy. Dopiero wtedy prowadzący może powrócić do szybkości jazdy obowiązującej np. w mieście.

Ograniczenie prędkości do 30 km/h w centrum Łodzi TOMASZ STAA'CZAK

Zobacz wideo Jechał 221 km/h drogą S8 - zatrzymali go policjanci z wrocławskiej drogówki

Ograniczenie pod znakiem miejscowości

Skrzyżowanie nie będzie odwoływać ograniczenia prędkości także w sytuacji, w której znak B-33 pojawia się pod oznaczeniem wskazującym wjazd na teren zabudowany, ewentualnie do miejscowości. W takim przypadku szybkość jazdy wyrażona na tablicy staje się maksymalną na terenie całej miejscowości.

Granica Krakowa Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

Kolejny przypadek? Czasami ograniczenie prędkości wynika nie ze znaku B-33, a innych oznaczeń ustawianych przy drogach. I świetnym przykładem jest chociażby tablica informująca o wjeździe na drogę ekspresową, autostradę czy w teren zabudowany lub do strefy zamieszkania. Do momentu odwołania tych oznaczeń lub pojawienia się dodatkowego ograniczenia, kierowcę obowiązuje limit prędkości obowiązujący na danym typie drogi.

Kiedy jeszcze ograniczenie prędkości nie obowiązuje do skrzyżowania? Dzieje się tak w przypadku, w którym znak zostanie odwołany tablicą koniec zakazów ustawioną wcześniej niż na najbliższym skrzyżowaniu.