Honda pokazała nowego Civica. To już 11 generacja, ale coś poszło nie tak z proporcjami

Honda Civic to model produkowany od 1972 roku. Japoński hatchback (choć obecnie raczej powinniśmy nazywać go liftbackiem) doczekał się 11 generacji. Poprzedników sprzedano w liczbie 27 milionów egzemplarzy w 170 krajach na świecie. Mówimy więc o modelu na skalę światową. Co przyniosła nowa generacja?

Zobacz wideo Honda CR-V bije rekordy sprzedaży na światowym rynku, jest też lubiana w Polsce. Jak prezentuje się w wersji hybrydowej?

Znajoma stylistyka

Nowe wcielenie Civica nawiązuje nieco do poprzedniej generacji. Niezmiennie mamy tu opadającą tylną klapę i charakterystyczny tył, ale również wyjątkowo długą i płasko poprowadzoną maskę. Nisko umieszczone przednie reflektory potęgują jeszcze to wrażenie, przez co auto wydaje się dłuższe i większe.

Nadwozie nie ma zbyt wielu przetłoczeń czy wizualnych smaczków, na których można by zawiesić oko. Karoseria jest raczej prosta w formie, ale dzięki temu może przetrwać na rynku przez długie lata, bez względu na to, jak będzie zmieniała się motoryzacyjna moda.

Jedną z nielicznych danych technicznych jakimi podzieliła się Honda jest... długość tylnego zwisu. Ma być o 12,5 centymetra krótszy niż w sedanie. Pokrywa bagażnika jest szersza niż w poprzedniej generacji hatchbacka, co ma ułatwić dostęp i pakowanie bagaży, ale bagażnik nieznacznie zmniejszono. W zamian na tylnej kanapie wygospodarowano nieco więcej miejsca na nogi.

Tylko hybryda

Niestety w tym momencie poza kilkoma zdjęciami nowego modelu Hondy, wiemy niewiele. Nowy Civic w Europie będzie dostępny jedynie z hybrydowym układem napędowym (w Stanach Zjednoczonych i Japonii pewnie pojawi się więcej wersji). W Europie Civic ma się jednak przyczynić do realizacji celu, zgodnie z którym do 2022 roku wszystkie główne europejskie modele Hondy będą wyposażone w zelektryfikowane układy napędowe. Tym samym dołączy do modeli Jazz i Jazz Crosstar, CR-V oraz nowego HR-V, który pojawi się w sprzedaży w tym roku

Nowy Civic pojawi się w sprzedaży jesienią 2022 r.

