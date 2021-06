Planujesz urlop w Europie? Ściągnij Certyfikat COVID na telefon. To proste, są 3 scenariusze

Kto może pobrać Unijny Certyfikat COVID?

Unijny Certyfikat COVID pozwala na swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej. Certyfikat UCC z mObywatela może być zweryfikowany podczas odprawy dowolną aplikacją, którą dysponować będą służby graniczne danego kraju. Jest dostępny w języku polskim i po angielsku. W takiej formie jest akceptowany w całej Unii Europejskiej. Mogą go pobrać osoby:

w pełni zaszczepione – które otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki lub

otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin) lub

wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Jak pobrać Certyfikat?

Na stronie internetowej polskiego rządu można znaleźć dokładną instrukcję, w jaki sposób zainstalować aplikację mObywatel i pobrać na nią paszport covidowy. Wyodrębniono trzy scenariusze.

Scenariusz 1. W swoim telefonie masz już zainstalowaną aplikację mObywatel (bez krajowego zaświadczenia o zaszczepieniu). W takiej sytuacji działaj zgodnie z naszymi wskazówkami:

Zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji – znajdziesz ją w sklepach App Store lub w Google Play: Apple iOS: Sklep App Store - aplikacja mObywatel, wersja 2.3.4 (541) lub nowsza, Google Android: Google Play - aplikacja mObywatel, wersja 3.0.3 (18.109). Uruchom zaktualizowaną aplikację. Na głównym ekranie aplikacji wybierz „Dodaj dokument" (lub „Dodaj swój pierwszy dokument" - jeśli masz aplikację, ale korzystasz z niej pierwszy raz). Z listy dokumentów wybierz Unijny Certyfikat COVID. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz „Dalej". Korzystasz z mObywatela pierwszy raz? Jeśli tak - potwierdź swoje dane korzystając z profilu zaufanego. Jeśli regularnie korzystasz z aplikacji - przejdź do kolejnego punktu.

Scenariusz 2. Masz aplikację, a w niej krajowe zaświadczenia o zaszczepieniu

Zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Uruchom zaktualizowaną aplikację. Dostaniesz komunikat o dostępności Unijnego Certyfikatu COVID. Zapoznaj się z treścią komunikatu i wyraź zgodę na zmianę certyfikatu krajowego na unijny. Twoja aplikacja pobierze niezbędne dane.

Scenariusz 3. Nie masz aplikacji mObywatel

Pobierz aplikację. W zależności od telefonu, z którego korzystasz, znajdziesz ją w sklepach Google Play lub AppStore. Uruchom aplikację. Na głównym ekranie aplikacji wybierz „Dodaj swój pierwszy dokument". Z listy dokumentów wybierz Unijny Certyfikat COVID. Potwierdź swoje dane korzystając z profilu zaufanego. Jeśli jeszcze go nie masz - załóż. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz „Dalej".

Czy Certyfikat COVID działa offline?

- Dostępny w naszej aplikacji Unijny Certyfikat COVID działa także w trybie offline. A to oznacza, że jeśli dodamy go do aplikacji, np. przed wyjazdem na zagraniczne wakacje, aby go pokazać za granicą nie będziemy musieli mieć dostępu do sieci. To spora wygoda i oszczędność – mówi minister Janusz Cieszyński. – W Certyfikacie znajdziemy nasze zdjęcie z dowodu osobistego - to ułatwi kontrolę - i duży, wyraźny kod QR, dzięki któremu zminimalizowaliśmy ewentualne trudności przy skanowaniu kodu - dodaje.

Resort cyfryzacji podkreśla, że dane, które zawierają szczegółowe informacje o właścicielu Certyfikatu - zostały ukryte przed wzrokiem osoby kontrolującej. W krajach UE certyfikat może być wykorzystywany nie tylko podczas odprawy granicznej. Dlatego nie każdy kontrolujący powinien mieć wgląd do wszystkich danych.

