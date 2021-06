Najradośniejsza G klasa od Mansory. Przypomina klocek Lego

Mansory lubi eksperymentować z kolorami. Teraz po raz kolejny na warsztat specjaliści z firmy wzięli Mercedesa G klasy, nazwali go ponownie Gronos i jest całkowicie żółty. No może nie do końca, ma elementy z włókna węglowego, przez co przypomina pszczołę lub klocek Lego.

Mansory dało G klasie nową pokrywę silnika, nowy grill i zderzak (przedni i tylni). Do tego na dachu pojawiły się dodatkowe światła, spojler na tyle i nowa osłona koła zapasowego z włókna węglowego. Zamontowano również nowy zestaw kół.

Żółto-czarny motyw obecny jest również we wnętrzu auta. Praktycznie każda powierzchnia pokryta jest żółtym materiałem. Deska rozdzielcza, drzwi, kierownica, siedzenia, nawet mata w bagażniku. Aby było ekskluzywniej na kierownicy i konsoli środkowej umieszczono płatki złota.

Mansory Gronos może się również pochwalić zmianami w zakresie wydajności. Silnik V8 o pojemności 4.0 L, generuje 861 KM mocy i 1000 Nm momentu obrotowego. 100 km/h samochód osiąga w trochę ponad 3,5 s., natomiast prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

Powstanie jedynie 10 egzemplarzy tego modelu.