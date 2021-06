Najbardziej przyjazne kierowcom miasta w Polsce. Lublin ponownie wygrywa, a Warszawa daleko w tyle

Zobacz wideo Miasto było skazane na korki, dlatego zbudowali podwieszane metro

Warszawa zdecydowanie wygrywa w kategorii "ekojazda", bo to właśnie w stolicy znajduje się najwięcej ładowarek dla samochodów elektrycznych. Warszawa jest też miastem, po którym kierowcy mogą jeździć najszybciej, ale za eksploatację swojego auta zapłacą najwięcej.

Zestawienie, które przygotowali Yanosik i Oponeo bazuje m.in. na danych pochodzących z systemu pierwszej z firm. Miasta podzielono w nim na dwie grupy - mniejsze (do 180 do 300 tys. mieszkańców) i większe (powyżej 300 tys. mieszkańców) i oceniano je w ośmiu kategoriach - prędkość jazdy, ceny paliw, koszty ubezpieczeń, liczba kolizji, parkowanie, ceny wymiany opon, infrastruktura dla samochodów elektrycznych oraz carsharing.

Duże miasta najbardziej przyjazne kierowcom - Lublin

Zdecydowanym liderem rankingu wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców okazał się Lublin (po raz czwarty z rzędu). Zdobył 44 punkty, czyli o 4 więcej od znajdujących się na drugiej pozycji ex aequo Krakowa, Łodzi i Gdańska. Ostatnie miejsce na podium zajął Poznań z dorobkiem 36 punktów, a dalej mamy Szczecin (35 pkt), Wrocław (34 pkt), Warszawę (32 pkt) i Bydgoszcz (28 pkt).

Lublin został doceniony przede wszystkim za dostępności miejsc i niskie koszty parkowania (8/9 pkt - im więcej, tym lepiej), dużą prędkość jazdy (8/9 pkt) oraz niskie koszty wymiany opon (5/6 pkt), wykupienia ubezpieczenia OC (9/9 pkt) i paliwa (6/9 pkt). Wady Lublina to słabo rozwinięta infrastruktura dla samochodów elektrycznych (4/9 pkt), duża liczba kolizji (3/9 pkt) oraz bardzo wąska oferta carsharingowa (tylko 1/4 pkt). W tej ostatniej kategorii od Lublina gorsza jest tylko Bydgoszcz (0/4 pkt), a Łódź i Szczecin plasują się wraz z Lublinem na przedostatniej pozycji (1/4 pkt).

W przypadku pozostałych miast na liście można zauważyć podobną tendencję. Te większe tracą przede wszystkim na wysokich kosztach utrzymania auta, ale zyskują na wysokiej prędkości poruszania się, infrastrukturze dla elektryków czy dostępności carsharingu. Te mniejsze są zdecydowanie tańsze, jednak mają problemy z infrastrukturą i dostępnością samochodów na minuty.

Idealny kontrast dla Lublina to Warszawa (miejsce 6.), która najgorsze oceny otrzymała za wysokie ceny paliwa, OC i wymiany opon (1/9 pkt w każdym przypadku). Nisko oceniono też bezpieczeństwo na drogach (2/9 pkt), ale znacznie lepiej parkowanie (6/9 pkt). Najwięcej punktów stolica Polski zyskała w kategoriach carsharing (3/4 pkt), prędkość jazdy (9/9 pkt) i ekojazda (9/9 pkt).

Liderem małych miast jest Częstochowa

W przypadku małych miast zdecydowanym liderem okazała się Częstochowa, która zdobyła aż 49 punktów (obowiązuje nieco inna punktacja niż w przypadku dużych miast). Na drugim miejscu znalazły się Gliwice (44 pkt), które spadły z pierwszej pozycji względem poprzedniej edycji rankingu, a na ostatnim miejscu podium jest Sosnowiec.

Tuż za podium znalazł się Radom (42 pkt), a dalej mamy Kielce (40 pkt), Rzeszów (37 pkt), Białystok (35 pkt), Katowice (33 pkt), Gdynię (32 pkt) i - bardzo odstający od pozostałych miast rankingu) - Toruń (tylko 21 pkt). Ostatnie z miast ma zdecydowanie najwięcej pracy przed sobą, bo prezentuje się słabo lub wręcz fatalnie w każdym z ośmiu ocenianych aspektów.

Znajdująca się na pozycji lidera Częstochowa została doceniona przede wszystkim za niskie koszty zakupu OC (10/10 pkt), niewielką liczbę kolizji (9/10 pkt), dużą dozwoloną prędkość jazdy po mieście (9/10 pkt), niskie ceny paliwa (8/10 pkt) i możliwość taniej wymiany opon (5/6 pkt).

Słabo oceniono za to parkowanie i ekojazdę (4/10 pkt w obu przypadkach), a fatalnie Częstochowa wypadła pod względem dostępności carsharingu (0/4 pkt). Warto zaznaczyć jednak, że poza Gdynią (3/4 pkt) wszystkie małe miasta zostały w tej kategorii ocenione bardzo źle (0 lub 1 pkt).

Gdzie tanio zatankujemy i zaparkujemy

Autorzy rankingu przygotowali też osobne zestawienia dla kilku z wyżej wymienianych kategorii. Zdecydowanie najciekawsze to koszty parkowania i ceny paliwa w poszczególnych miastach.

W przypadku dużych miast najtaniej zaparkujemy więc w Bydgoszczy (średnio 2,54 zł za każdą godzinę), a najdrożej w Poznaniu (5,73 zł). W kategorii małych miast rządzi Sosnowiec (0 zł - brak płatnych stref parkowania), a najgorzej prezentuje się Toruń (3,67 zł).

W dużych miastach ceny paliw najniższe są w Łodzi (Pb - 4,39 zł, ON - 4,37 zł) i Lublinie (LPG - 2,02 zł). Zdecydowanie najdrożej jest oczywiście w Warszawie (Pb - 4,59 zł, ON - 4,62 zł, LPG - 2,19 zł). W małych miastach jest tylko minimalnie taniej. Najniższe ceny są w Sosnowcu (Pb - 4,33 zł, ON - 4,32 zł) i Gdyni (LPG - 1,99 zł), a najdrożej jest w Toruniu (Pb - 4,55 zł, ON - 4,58 zł) i Białymstoku (LPG - 2,26 zł).