Nowa Dacia Duster. SUV dalej może mieć LPG i 4x4, dostał jeszcze automat

Nowa Dacia Duster - silniki

Nowa Dacia Duster wciąż będzie dostępna z dobrze nam znanymi jednostkami napędowymi. Jedną propozycję przygotowano nawet dla zwolenników diesli, co w ostatnich czasach trzeba podkreśli, ponieważ wielu producentów kasuje silniki wysokoprężne z oferty. To 1.5 dCi o mocy 115 KM. Jednak pod maską większości nowych Dusterów znajdziemy silniki benzynowe. Do wyboru 1.0 TCe o mocy 90 KM lub większy 1.3 TCe w dwóch wariantach, 130 lub 150 KM. Wielu kierowców w Polsce na pewno się w tym momencie ucieszy - wersja po liftingu wciąż będzie miała 100-konny wariant z silnikiem 1.0 i fabryczną instalacją LPG. W cenniku taki Duster kryje się pod oznaczeniem 1.0 TCe Bi-Fuel.

LPG - jest. Napęd 4x4, którym Dacia podbiła serca kierowców, zjeżdżających z utwardzonych szlaków? Też jest. Duster to jeden z najdzielniejszych w terenie SUV-ów na rynku i odświeżenie niczego tu nie zmieni. W dalszym ciągu będzie można wybrać wersję 4WD. Ważną nowością jest za to pojawienie się w gamie dwusprzęgłowego automatu EDC. Będzie można do niego dopłacić w dieslu i mocniejszych benzynach.

Co jeszcze nowego w Dusterze?

Zmiany w wyglądzie nie są rewolucyjne. To klasyczny lifting, którego celem jest unowocześnienie i odświeżenie bestsellera, a nie tworzenie go na nowo. Dacia ogromne zmiany w swoim portfolio szykuje na rok 2022, kiedy pojawi się większy o rozmiar SUV oparty na koncepcie Bigster. Będzie miał już nowy znaczek, a także wyznaczy nową ścieżkę stylistyczną dla pozostałych modeli rumuńskiego producenta. Nowa Dacia Duster na razie jedzie po starej, a tegoroczne zmiany są delikatne. Zapraszamy do galerii, gdzie zamieściliśmy większość prasowych zdjęć z pierwszej paczki.

A co słychać we wnętrzu? Tutaj także nie spodziewajcie się drastycznych zmian. Są lekkie porządki, nowa tapicerka i zapewnienie, że kierowca ma mieć mniejszy kontakt z tymi najtwardszymi plastikami. Standardem od teraz ma być ośmiocalowy ekran z nową wersja systemu multimedialnego, która obsługuje oczywiście Android Auto oraz Apple CarPlay. Pojawił się także nowy podłokietnik z ponad litrowym schowkiem. Zaktualizowano oczywiście listę pokładowych systemów wsparcia i asystentów kierowcy. Duster ostrzeże m.in. o pojazdach w martwym polu, pomoże zaparkować, na ekranie wyświetli obraz wokół samochodu, w trasie pozwoli skorzystać z tempomatu, a w terenie wspomoże kierowcę choćby systemem Adaptive Hill Descent Control.

Dacia Duster 2021 fot. Dacia

Dacia Duster 2021 fot. Dacia

Czy wiemy już coś o cenach?

Polskich cen jeszcze nie znamy, ale poznamy je lada chwila. Dacia zapewnia, że pierwsze odświeżone Dustery trafią do klientów latem tego roku. Aktualny cennik otwiera 48 900 zł. Parę zmian i bogatsze wyposażenie standardowe mogą poskutkować lekkimi podwyżkami.