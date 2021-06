Policjant wyskoczy z krzaków i wstawi mandat za nietrzymanie rąk na kierownicy

Sytuacja na polskich drogach z roku na rok poprawia się. Jeździmy coraz bardziej nowoczesnymi pojazdami, a do tego wykazujemy wyższy poziom poszanowania dla przepisów. Czy to jednak oznacza, że statystyczny prowadzący nad Wisłą jest okazem cnót? Nie zawsze. Nadal nie brakuje kierowców, których można określić mianem piratów drogowych. Aby wyeliminować takie osoby z ruchu, systematycznie wprowadzane są zmiany w prawie. Przykład? Kiedyś radiowóz prowadzący punktową kontrolę prędkości musiał być ustawiony przy drodze w widocznym miejscu i z włączonymi sygnałami świetlnymi. Teraz już nie musi...

Undercover, czyli kontrola drogowa z ukrycia

To jednak dopiero początek. Bo na mocy nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać pod koniec roku 2019, policjanci spokojnie mogą powrócić do schematów znanych w latach dziewięćdziesiątych. Co to oznacza? Schowane poza widokiem radiowozy i funkcjonariuszy z "suszarkami" ukrytych w krzakach, na zakrętach i w rowach. Przepis mówi bowiem wyraźnie: "Jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia działań kontrolnych, dopuszcza się postój pojazdu policyjnego w miejscu gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego."

No dobrze, ale jak ocenić te zmiany? Bardzo dobre jest to, że ustawodawca cały czas chce walczyć z piratami drogowymi. Wykluczenie ich z ruchu bez wątpienia pozwoli poprawić bezpieczeństwo na drogach. Tylko czy robienie z policjantów drogówki tajniaków to skuteczna metoda? Być może skuteczna, ale nie w tym kierunku. Policjanci ukryci w krzakach to sankcja, które nie zatrzymają piratów drogowych, a została wymierzona tak naprawdę w zyski. Uderzy głównie w zwykłych użytkowników dróg, którzy choć popełniają wykroczenia, nie mają one charakteru poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu.

Co gorsze, nowości prawne oznaczają nie tylko zmianę sposoby kontrolowania kierowców, ale też przebieg kontroli drogowej. Nie dość, że funkcjonariusz ukryty w krzakach ma prawo rejestrować wykroczenie, to jeszcze kierowca za bardzo nie może z nim... dyskutować. Powód? Prowadzący zatrzymany do kontroli na drodze musi trzymać dwie ręce na kole kierownicy i pod żadnym pozorem nie może bez polecenia policjanta wysiadać z pojazdu. Nie dostosuje się do tych zasad? Wraz z mandatem np. za prędkość otrzyma mandat opiewający na kwotę 500 zł za złamanie tych zakazów. I to w najlepszej opcji. Jeżeli policjant poczuje się zagrożony, może kierowcę obezwładnić i aresztować.

I żebyście dobrze mnie zrozumieli, represje w postaci mandatów - w tym być może nawet wyższych mandatów - są niezbędne, a do tego bezpieczeństwo policjantów ma wartość bezcenną. Należy jednak pamiętać o miarkowaniu represji. Bo bez tego być może bezpieczeństwo funkcjonariuszy poprawi się (choć patrząc na kolejne zapisy wątpię w to), jednak cała służba mocno straci w oczach kierowców. Wyjdą z długo wypracowywanej pozycji strażników bezpieczeństwa i partnerów kierowców, a ponownie staną się bezdusznymi egzekutorami przepisów.