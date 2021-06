Toyota Supra z 1994 roku sprzedana za ponad pół miliona dolarów. Jest ważny powód tego

Ktoś pomyśli: Toyota Supra, fajne auto, ale z 1994 roku, kto by zapłacił 550.000 dolarów? Otóż to nie taka zwykła Supra. To auto występowało w pierwszym i drugim filmie z serii Szybcy i Wściekli i niejako stało się symbolem sagi jak to lubią nazywać twórcy tego cyklu.

W filmach prowadził Suprę tragicznie zmarły Paul Walker. Na ekranie Toyota została zniszczona i odbudowana, oczywiście jak to bywa w tych filmach została również mocno zmodyfikowana. Jednakże w „realu" też niczego jej nie brakuje. Zbudowana została przez Eddiego Paula w The Shark Shop w El Segundo w Kalifornii. Pod maską znalazł się podwójnie doładowany silnik 3.0 L 2JZ-GTE. Grafikę Nuclear Gladiator wykonał i zaprojektował Troy Lee Designs. Dodatki do karoserii pochodzą od Bomex, na tyle widać spory spojler sportowy APR, natomiast na kołach znalazły się 19 -calowe felgi Racing Hart M5.

Wewnątrz również dokonano kilku zmian. Mamy więc kierownicę momo, szereg wskaźników i drążek zmiany biegów. Ostatni element został dodany już przez filmowców dla lepszego efektu podczas nagrywania. Supra ta ma 4-biegową automatyczną skrzynię.

Toyota Supra została sprzedana przez Barrett-Jackson w Las Vegas za kwotę 550.000 dolarów, co czyni ją najdrożej sprzedaną Suprę w historii. Kupujący otrzymał również pełną dokumentację potwierdzającą autentyczność pojazdu.